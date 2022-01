LOETUIMAD LOOD 2021: Haapsalu linn maksis ametnikule 4600 eurot palgalisa

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 13. mail ilmunud lugu „Haapsalu linn maksis ametnikule 4600 eurot palgalisa”.

Möödunud aastal Läänemaal makstud lisatasudest ja preemiatest paistab silma 4600 euro suurune lisatasu, mille Haapsalu linn maksis kultuurispetsialist Teele Jurtomile.

Läänemaal aasta jooksul makstud järgmine lisatasu jääb Jurtomi tasule peaaegu poolega alla.

Aselinnapea Tõnu Parbus selgitas, et tegemist on mitte preemiaga, vaid lisatasuga, sest Jurtom on saanud tööülesandeid juurde. „Sporditöö spetsialist läks lapsehoolduspuhkusele. Me ei hakanud uut inimest otsima, vaid andsime Jurtomile ülesandeid juurde,” põhjendas Parbus.

Parbus selgitas, et Jurtom sai möödunud aastal lisaülesannete eest iga kuu 350 eurot ning aasta lõpus 400 eurot preemiat nagu kõik linnavalitsuse töötajad.

Lisatasude hulgalt järgnes Haapsalu linnasekretär Erko Kalev, kellele maksti aasta jooksul 2865 eurot preemiat, ja Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt, kelle aastane lisatasu oli 2800 eurot. Parbuse sõnul said mõlemad ametnikud tulemustasu 2019. aasta eest.

Üle 2000 euro preemiat said läinud aastal ka Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein, majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann ning haridusnõunik Mari-Epp Täht.

Lääne-Nigula vallas maksti kõrgeimaid lisatasusid sotsiaalvaldkonna töötajatele. Lääne-Nigula sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu sai möödunud aasta jooksul lisatasusid 2805 euro jagu ja sotsiaalosakonna praegu lapsehoolduspuhkusel olev juht Mariel Kõrgemägi 2445 euro ulatuses.

Valla sotsiaalvaldkonna juht Tuuli Varik ütles, et mõlemad ametnikud said lisatasusid projekti ülesannete täitmise eest ja sinna hulka kuulusid ka transpordikulud. Lisaks kuulusid Maripuu lisatasude hulka osakonnajuhataja asendamise eest saadud tasud.

Lääneranna vallas sai enim lisatasusid valla järelevalve spetsialist Piret Mäesalu, kellele aasta jooksul maksti lisaks põhipalgale 2800 eurot.

Vormsi vallas sai aasta jooksul lisatasu vaid üks ametnik – valla ehitusinsener Riina Nedzelskiene, kelle aastane lisatasu oli 543 eurot.

Läänemaa väikseima lisatasu sai Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu – 64 eurot.

Kõrgeimat põhipalka teenis Läänemaal 1. aprilli seisuga Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kelle palk on 3000 eurot. Talle järgnes Lääneranna vallavanem Andres Hirvela 2750eurose kuupalgaga.

Kuigi rahandusministeeriumi avaldatud palgaandmetest puudus Lääne-Nigula vallavanem, keda 1. aprilli seisuga polnud veel ametisse määratud, siis eelmise aasta andmete põhjal oli toonase Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse kuupalk 2800 eurot.

Läänemaa ametnike põhipalga pingereas leiab Vormsi vallavanema Ene Sarapuu 2000eurose kuupalgaga alles 10.–15. kohalt.

Palkade edetabelis edestavad Vormsi vallavanemat Haapsalu aselinnapead Innar Mäesalu, Kaja Rootare, Helen Rammu ja Tõnu Parbus ning linnasekretär Erko Kalev ja Martin Schwindt – kõigi palk on 2400 eurot kuus. Vormsi vallavanemast saab rohkem palka ka Haapsalu majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann (2133 eurot).

Madalaimat palka täistööaja eest teenis Lääne-Nigula registripidaja Helgi Laug, kelle kuupalk oli möödunud kuu seisuga 1000 eurot. Talle järgnesid Haapsalu sotsiaaltöö spetsialistid Triinu-Liis Reinesberg ja Kaidi Jõgisaar, perekonnaseisutoimingute spetsialist Liilia Tormis ning Lääne-Nigula sotsiaaltöö spetsialist Kaia Laas ja raamatupidaja Evi Peterson – kõigi brutopalk oli 1200 eurot.

Eesti omavalitsustöötajatest sai kõrgeimat põhipalka Tallinna linnasekretär Priit Lello, linnapea Mihhail Kõlvart ja linnakantsler Kairi Vaher – kõigi nende kuupalk on 6100 eurot. Koos preemiatega teenis aga kõrgeimat aastapalka Tartu linnasekretär Jüri Mölder – 80 669 eurot.

Läänemaa ametnike põhipalgad 1. aprilli seisuga

1. Haapsalu linnapea Urmas Sukles 3000 eurot

2. Lääneranna vallavanem Andres Hirvela 2750 eurot

3.–8. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu 2400 eurot

3.–8. Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare 2400 eurot

3.–8. Haapsalu aselinnapea Helen Rammu 2400 eurot

3.–8. Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus 2400 eurot

3.–8. Haapsalu linnasekretär Erko Kalev 2400 eurot

3.–8. Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt 2400 eurot

9. Haapsalu majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann 2133 eurot

10.–15. Vormsi vallavanem Ene Sarapuu 2000 eurot

10.-15. Lääne-Nigula vallasekretär Kersti Lipu 2000 eurot

10.–15. Lääne-Nigula finantsjuht Agle Romulus 2000 eurot

10.–15. Lääne-Nigula sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tuuli Varik 2000 eurot

10.–15. Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus 2000 eurot

10.–15. Lääneranna abivallavanem Ene Täht 2000 eurot