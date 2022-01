Lääne Malevlane: laskepäev ja mitmevõistlus

„Kuidas täidad sina oma tassi?“ on küsimus, mida tänapäeval ikka ja jälle küsitakse. Kuidas hoiad oma vaimset tervist ajal, kui igaühel meist on kohustusi mitmel rindel?

Mina leidsin vastuse taas üles täna – osalesime oma jaoskonna naistega Haapsalu jaoskonna korraldatud laskepäeval, mis osutus lisaks mitmevõistluseks.

Alustasime muidugi lasketiirus. Osavamad tegutsesid asjatundlikult ja algajadki ei jäänud hätta. Seda muidugi tänu instruktorite sõbralikule ja kannatlikule juhendamisele.

Järgnes mõnus sügisene jalutuskäik heas seltskonnas läbi kauni Haapsalu, vürtsiks mõned vahvad ülesanded. Määrasime püüdlikult ja elava arutelu saatel õhupallidega tähistatud punktide kaugusi, seejärel ületasime iseennast ja oma hirme takistusrajal. Uskumatu, millise energia ja positiivse laengu see annab, kui võimatuna näivast takistusest meeskonnana üle saad! Järgmine harjutus, kus nööride külge seotud konksu abil klotse tõstsime, näitas veelgi, kui hea on ülesannet lahendada, kui võistkond suhtleb ja ühes taktis tegutseb. Seejärel saime värviliste klotsidega mängida, aga sedagi omal moel – raadiosaatjate abil sidet pidades. Kui tiiruga tagasi spordihoone juurde jõudsime, oli meile meelelahutuseks koostatud anagrammide mõistatus, mille kallal pusida. Eks see ülesanne lööb alati esimese ehmatusega mõtte lukku, aga kuna sõnad olid päevaga seotud, saime mõned ikka kokku ka.

Lasketiiruklassis kohvi rüübates ja kringlit mugides vaatasime päevale tagasi läbini positiivse emotsiooniga. Oli väga meeldiv jalutuskäik värskes õhus, väga heas seltskonnas ja pikitud vahvate tegevustega. Korraldajatele suur tänu ja kiitus, kõik sujus imeliselt. On selge, et ka teil on vinge tiim.

Minule kui uustulnukale naiskodukaitse ridades oli see päev vahva võimalus oma jaoskonna naistega tuttavamaks saada ja ühises ettevõtmises kampa lüüa. Just nagu kena meeskonnatöö harjutus, ühtlasi sai ka „tass“ pilgeni täidetud, sest täita tuleb see ju kõige hea, ilusa ja vahvaga, mis teeks hingele pai ja annaks jõudu edasi toimetada. Näib, et minu „tassi“ üks lemmiksegusid koosneb liikumisest, väikesest kogusest adrenaliinist, heast huumorist, meeldivast seltskonnast, nuputamistest ja pisikesest annusest püssirohulõhnast. Aitäh!

Anu Kulbok

Lääne-Nigula jaoskonna tegevliige