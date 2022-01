2021. aasta kokkuvõte: veidrused

Sookurge pildistama läinud loodusfotograaf sai kaadrisse karu

Haapsalu põhikooli seitsmenda klassi õpilane Kaarel Tammann läks ühel aprillikuu alguse laupäeva õhtul Uneste külas kodu lähedale metsa loomade söögiplatsile, et seal seisva buldooseri kabiinist sookurgi pildistada. Fotojahi saak oli oodatust märksa suurem – traktorile lähenes karu. „Jõudsin pisut klõpsida, enne kui karu muutus äkki kahtlustavaks ja ära jooksis,” kirjeldas Kaarel karupildi saamise lugu.

Pildile jäänud karu on paras mürakas. „Tegelikult teeb pilt ta ilusamaks ja suuremaks,” lisas pildistaja isa, Võõriku talu peremees Ülo Tammann. Unestes on Tammanni sõnul ringi liikumas ilmselt mitu karu. „Sügisel oli neid minu arusaamist järgi neli,” ütles Ülo Tammann. Nii isa kui ka poeg kinnitasid, et karud neis kõhedust ei tekita. „Ega ta inimesele külge tule, laseb jalga, kui lõhna üles võtab,” ütles Ülo Tammann.

