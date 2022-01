LOETUIMAD LOOD 2021: Panga küla inimesed on oma laste pärast hirmul

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 9. oktoobril ilmunud lugu „Panga küla inimesed on oma laste pärast hirmul”.

Väikese Panga küla ja Ridala kooli lapsevanemad on hirmul: liikvel on kunagine surmamõistetu, nüüdne vabakäiguvang, kes mõne kuu pärast võib vaba mehena naabrusse elama asuda.

Neljapäeval astus Haapsalus Tallinna bussilt maha mees, kes armastab kanda pesapallimütsi ingliskeelse kirjaga Savage (e. k metslane).

„Väikseid tüdrukuid jahtinud pedofiilist mõrvar soovib vabaks pääseda. Juba külastab ta kodust kuurortlinna,” kirjutas Sulev Vedler kolmapäeval Eesti Ekspressis. Jutt käib Vassili Otškalenkost, kes 1993. aastal kümneaastase Haapsalu tüdruku tapmise ja kahe tüdruku vägistamiskatse eest surma mõisteti. Neli aastat hiljem asendati surmanuhtlus eluaegse vanglakaristusega.

Praegu on Otškalenko nn vabakäiguvang. Päeviti töötavat ta Tallinnas prügisorteerimise jaamas, ööd veedab aga türmis, kirjutas Eesti Ekspress.

Avavangla asukad saavad käia ka lühiajalistel väljasõitudel. Just see tõik lubabki Otškalenkol käia Panga kõrvalkülas Puiatus kasuisa Vladimir Beloussenkot külastamas. Otškalenko kasuisa elab Ridala põhikoolist vaid paari kilomeetri kaugusel, tema maja paistab üle põllu. Teadmine, et koletute kuritegude eest süüdi mõistetud inimene vabalt kodukandis saab käia, on inimesed ärevusse ajanud.

„Esimest korda sai ta vabakäigule augustis, mil terve linn oli tõesti täis patrulle, isegi Panga külas. Seda ka eraautodega. Septembri koduvisiidil polnud selliseid politseijõude näha, hoolimata sellest, et ta viibis vabaduses ööpäeva,” kirjutas anonüümsust palunud Panga küla elanik oma sotsiaalmeediapostituses.

„See muudab maaelu hoopis teistsuguseks,” ütles üks Panga spordihoone administraatoreist, kes ei taha leheloos oma nime all esineda. „Ma eile [neljapäeval – toim.] vaatasin, et lapsed olid mänguväljakul – tüdrukud, kes iga päev seal mängimas käivad. Kuigi oli veel valge, oli neil täiskasvanud inimene kõrval istumas – tavaliselt nii ei ole,” rääkis ta. Neljapäeval Otškalenko kaheks päevaks siiakanti tuligi.

Spordihoone administraator teadis rääkida, et Otškalenko pilt oli koolis liikvel. „Nad olid sellest kõik väga teadlikud,” lisas ta. Teema on jutuks olnud ka Panga küla elanike kinnises Facebooki grupis.

Facebooki Panga külaelu grupis kirjutas külavanem Virge Tiik, et võtab löögi enda peale ja kirjutab teemast, mis hetkel paljudele muret teeb. „Julgen kirjutada, sest mitmed murelikud emad on mulle tänase päeva jooksul kirjutanud-helistanud ning küsinud, et mis nüüd saab,” kirjutas Tiik ja lisas: „Mina, kolme tütre emana, olen täpselt samamoodi mures. Seega on see mure meil ühine.”

Eesti Ekspressiga suhelnud Haapsalu inimesed räägivad, et Vassili Otškalenko kuriteod olid erakordselt jäledad ja nad kardavad. Kardavad nii enda kui ka laste pärast.

„Vassili Otškalenko on 56aastane ohtlik ja tugev mees, mitte mingi sant,“ ütles Arnold Juhans, kes töötas ajal, mil Otškalenko oma kuriteod sooritas, politseinikuna.

Kahe kuu pärast hakkab kohus arutama Otškalenko uut taotlust vabaks saada. See, kas ta vabaneb vanglast tingimisi, otsustatakse detsembris.

Tiik ütles Lääne Elule, et kui Otškalenko vabadusse saab, on külaelu häiritud. „Paraku ei annagi meil midagi teha. Kui inimene on vabaks lastud, ei saa me ju tema liikumisi takistada. Peame kokku hoidma ja kindlasti tuleb tal kogu aeg pilk peal hoida,” lisas Tiik. Ühte postitusse on külavanem lisanud pika ja põhjaliku loetelu, mida küla saab oma turvalisuse tagamiseks teha.

Panga spordihoone administraator peab Otškalenko vabadusse laskmist jaburuseks. „Usku ei ole, et selline inimene end väga muudab,” lisas ta. „Loodame, et ta päris vabadusse ikka ei pääse, praegu on nii palju inimesi, kes on selle vastu.”

Juhansi sõnul on Otškalenko vabanemisega kaks ohtu. „Üks oht on, et tema võib midagi teha, aga kes garanteerib, et tema enda elu ei ole ohus,” ütles ta. „Ma ei ütle, et ta peaks kuhugi mujale Eestisse elama minema, aga mida ta vabaduses tegema hakkab, kes teda näiteks Haapsalus tööle võtab?” lisas Juhans.

Vassili Otškalenko

Otškalenko astus kohtu ette kahe lapse vägistamise katse ja ühe tahtliku tapmise eest vägistamiskatse varjamise eesmärgil.

12. märtsil 1993 saatis kohtunik Allar Jõks Otškalenko 15 aastaks trellide taha.

Pool aastat hiljem mõistis Tallinna linnakohus Otškalenkole „erakorralise karistuse – surmaotsuse mahalaskmise läbi“.

25. aprillil 1997 tühistati talle määratud surmanuhtlus. Otškalenkost saab eluaegne vang.

15. novembril 2019 väljastati kohtumäärus, millega keelduti Otškalenkot vabastamast. Eluaegsel vangil tekib uus vabastamise taotluse esitamise võimalus kahe aasta möödumisel peale vabastamata jätmise määruse jõustumist. Uus taotluse esitamise võimalus tekib tal 30. novembril 2021.