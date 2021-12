Üks tihane lendas mu aknale ehk jõululapsena sündinud

Mäletan koolipõlvest ühe klassivenna ohkamist, et temal pole üldse vedanud, kuna sünnipäev on jõulude ajal. Kui näiteks suvel sündinu saab aastas vähemalt kaks kinki, siis temal piirdub see tavaliselt ainult ühega ehk siis jõulukingiga. Kaks ühes, nagu öeldakse.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!