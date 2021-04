Sookurge pildistama läinud loodusfotograaf sai kaadrisse karu

Haapsalu koolipoiss jäädvustas oma kodu lähistel Uneste külas ägedad kaadrid metsa all luusivast karust.

Haapsalu põhikooli seitsmenda klassi õpilane Kaarel Tammann läks laupäeva õhtul kodu lähedale metsa loomade söögiplatsile, et seal seisva buldooseri kabiinist sookurgi pildistada. „Need linnud on väga pelglikud ja ma tean, et üks paar on meil sealkandis pesitsemas,” rääkis noor loodusfotograaf.

