Kohus jättis Nõva kooli õiguskaitseta

Nõva kool jätkab suure tõenäosusega sügisest kuueklassilisena, sest Tallinna ringkonnakohus tühistas koolile pandud õiguskaitse.

„Täna on seis selline, et me ei pea arvestama Nõva koolis üheksa klassiga,” ütles Lääne-Nigula vallavanema kohusetäitja Taivo Kaus reedel Lääne Elule.

Kuigi kohtuvaidlus Nõva kooli kolme lapsevanema ja Lääne-Nigula valla vahel veel käib ja Tallinna halduskohus teeb otsuse alles 4. mail, eeldab Kaus, et vald saab õiguse Nõva kooli 7.–9. klass tulevast sügisest kinni panna. Tallinna halduskohtu pandud õiguskaitse on maha võetud ja volikogu otsus kool sulgeda kehtib. „Kui peakski tulema teistpidi lahend, eks me siis vaatame,” ütles Kaus.

