Jahimehed paigaldasid maantee äärde metsloomi eemal hoidvad reflektorid

Laupäeva hommikul paigaldasid Haapsalu jahiseltsi liikmed Uuemõisa sirge äärsetele maanteepostidele reflektorid, mis peaks kaitsma metsloomi autode ette sattumise eest.

Maanteepostide metsapoolsesse külge pandud reflektorid tekitavad autotulede toimel pimedal ajal maanteeäärde umbes kolme meetri kõrguse valgusseina, mis takistab metsloomal teele tulemist. Katsetused on näidanud, et selline meetod on vähendanud ulukiõnnetusi üle 70 protsendi.

Haapsalu jahiseltsi esimehe Olev Peetrise sõnul paigaldati ligi kahe kilomeetri pikkusele lõigule Silma ojast kuni Uuemõisa küla sildini kahele poole teed 89 reflektorit. „Ainult sellesse lõiku me ei pannud, kus on kraav ja kõrge tõke, sest sealt vast loomad läbi ei tule,” rääkis Peetris.

Uuemõisa lõigul on Peetrise sõnul on aastate jooksul väga palju õnnetusi, kus metsloomad on autode ette jooksnud. Alles esmaspäeval sõideti seal otsa metsseale, eelmisel kuul aga põdrale.

Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimehe Endrik Rauni sõnul hakati reflektoreid teede äärde paigaldama eelmise aasta lõpus. Uuemõisa lõik on Läänemaal teine selline. Esimesena paigaldas Kasari jahiselts eelmise aasta lõpul reflektorid Risti-Virtsu maantee äärde Laikülast Lihula poole mineval lõigul.