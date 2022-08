Hiiumaale võis karu ujuda Vormsilt

Hiiumaal Emmaste kandis jälgi jätnud karu jõudis saarele ilmselt Noarootsi ja Vormsi kaudu.

Hiiumaal Emmaste jahiseltsi maadel leiti 8. augustil karujäljed, mis annab alust arvata, et karu on jõudnud Hiiumaale, teatas Eesti Jahimeeste Selts (EJS) sotsiaalmeedias.

Kohaliku jahimehe Tiit Reha sõnul on plaanis asja edasi uurida. “Käisime kohapeal ka, aga kuna oli sadanud, siis jälge enam nii hästi näha ei olnud. Paigaldame piirkonda ka rajakaamerad, et täpsemaid kinnitusi saada,“ sõnas Reha.

Jahimehe sõnul olevat Hiiumaa teisel pool Suureranna kandis ka juba kevadel karu jälgi nähtud. Selle piirkonna ja praegu nähtud karujälgede asukoha vahe on ligikaudu 40 kilomeetrit.

EJS-i tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe sõnul on alust siiski arvata, et praegu fikseeritu järgi on tegemist ühe karu jälgedega. “Kui karu juba Hiiumaale läheb, siis see tähendab seda, et karudel hakkab juba mandril ruumi väheseks jääma,“ sõnas Lillemäe.

Karu ujumisvõimed on head, kuid jahimeeste sõnul ta arvatavasti väga pikka teed ette ei võtnud. “Kõige tõenäolisem tee, mida pidi karu tuli on Noarootsi-Vormsi-Hiiumaa,“ rääkis Lillemäe.

Kuigi karu on saarel üliharuldane külaline, on mesikäppa ka varemalt Hiiumaal nähtud, näiteks juunis 2003 Pühalepa osavallas Suuremõisa ja Palade küla kandis. Seda rääkisid külamehed ja Kärdla ning Suuremõisa vahelisel teel liikunud autojuhid.