Valitsus kiitis heaks elektri universaalteenuse eelnõu (täiendatud kl 12.04)

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks elektrituru reformi eelnõu, millega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates selle aasta oktoobrist kuni 2026. aasta 30. aprillini elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena.

Kuna tegemist on ajakriitilise reformiga, taotleb valitsus riigikogu juhatuselt erakorralise istungjärgu kokku kutsumist 31. augustiks enne parlamendi sügisistungjärgu algust.

Eelnõu kohaselt sätestatakse alused universaalteenuse raames ostetava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Eelnõu ei sätesta seega universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembri keskpaigas, kui seaduse muudatused on vastu võetud ja konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab.

Hinna määramisel peab konkurentsiamet võtma arvesse elektri tootmiskulusid ja elektritootja mõistlikku kasumit. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud.

Ka teised elektrimüüjad võivad oma klientidele universaalteenust pakkuda ning nad saavad õiguse osta selleks vajamineva elektri riigi elektritootjalt.

Kodutarbijad, kes on varasemalt sõlminud elektrienergia lepingu, saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita. Universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda.

Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. See tähendab inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit.

Valitsus toonitas, et universaalteenus ei ole mõeldud tasuta või ülisoodsa elektri pakkumiseks, vaid tegemist on riigipoolse valikmeetmega, mis peaks aitama inimesi tuleva talve vaates ja tagama selle, et ei tuleks maksta elektri tipuhindasid.