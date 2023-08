Läänemaal on elektrita üle 500 majapidamise

Elekrilevi rikkekaardi järgi on Läänemaal seitse rikkelist katkestust ja seetõttu on elektrita 546 majapidamist.

Enim on rikkeid Lääne-Nigula vallas, kus elektrita on 485 majapidamist, Haapsalus on elektrita 61 majapidamist. Enim on elektrikatkestusi on Martna ja Linnamäe piirkonnas. Vormsil elektrikatkestusi pole.

Üle Eesti on elektrita enam kui 11 000 majapidamist.

„Meie jaoks on prioriteet võimalikult kiiresti rikked likvideerida ja oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Äikesetormid ja nendega kaasnevad trombid põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid äikesetormid võivad rikete lahendamise aega pikendada kuna siis on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, sest need on eluohtlikud.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiirelt taastada.