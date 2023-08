Kaitseliit lubab autod Kiltsi angaari viia

Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis teatas Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus oma auto pärast muretsenud inimestele, et lubatud rahe korral võivad Haapsallased viia oma auto varjule Kiltsi lennuvälja angaaridesse.

„Kaitseliiduga on suheldud ja kes soovib võib oma auto lennuvälja angaaridesse viia,” kirjutas Parbus Haapsalu ja Läänemaa gruois.

Pärast seda kui Facebookis on levinud pildid sellest, kuidas ülisuured raheterad on purustanud autoklaase, uurisid mitmed haaspallased Haapsalu ja Läänemaa grupis, kuhu saaks oma auto rahe eest varju viia.

Välja pakuti nii Rimi maa-alust parklat kui ka Wiedemanni spordihoone kastusealust parklad, kuid need on kirjutajate sõnul autosid täis. Rimi puhul hoiatatakse Haapsalu ja Läänemaa grupis, et seal võib tugeva saju korral uputus tekkida.

Kellel autot katuse allusesse varju viia ei õnnestu, soovitatakse klaasid katta tekkide, madratsi, penoplasti või muu käepärasega.