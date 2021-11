SA Läänemaa otsib konkursiga vanuse kontrollimise spikri kujundust

SA Läänemaa kuulutab välja konkursi uue kujunduse leidmiseks vanuse kontrollimise spikritele, mis aitavad müüjaid ja alkohoolseid jooke müüvate Läänemaa ettevõtete teenindajaid.

„Spikker vanuse kontrollimiseks ei ole uus idee, küll aga on aeg senist kujundust värskendada,” ütles Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti Ege Tatarmäe. Tema sõnul jagatakse järgmisel aastal Läänemaa kauplustele ja söögikohtadele juba uue kujundusega spikrid.

Spikrite kasutamine lihtsustab vanuse kontrollimist, tuletab teenindajatele pidevalt meelde kontrollimise kohustust ja võimaldab ennetada alkoholi müümist alaealistele.

Spikri kujunduse puhul on kõige olulisem selle lihtsus ja selgus, muus osas võib lasta aga fantaasial lennata. Vanusespikker on kleebis, mida on mugav kasutada eri pindadel ja oludes.

„Oodatud on ka täiesti uued lahendused, peamine eesmärk on teha müüjate ja teenindajate alkoholi müümise protsessil noorte vanuse kontrollimine lihtsamaks,“ ütles Tatarmäe.

Arvestama peab kindlasti sellega, et kujundus peab olema hästi loetav väikselt pinnalt. Näiteks praeguse kleebise suurus on 13 x 3 cm.

Konkursile on osalema oodatud kõik – alates noortest kuni teenindajate endini – nii on neil hea võimalus ise meelepärane kujundus luua. „Osaleda võivad tõepoolest kõik, ehk ka need, kel ei ole oskusi või võimalust professionaalse, arvutis tehtud kujunduse loomiseks. Peaasi on hea idee, mis võib olla paberile pandud kasvõi värvipliiatsitega,“ ütles Tatarmäe.

Spikrite kujunduse võidutöö otsustab viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Wiigi kohviku juhataja Adeliina Bagautdinov, Haapsalu Coopi kaubandusdirektor Piret Rüütel, Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Sigrid Siht, SA Läänemaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Ege Tatarmäe ning vabakutseline fotograaf ja graafiline disainer Höije Nuuter. Võidutööst tellitakse kleebised, mis lähevad jaotamiseks Läänemaa teenindajatele ja müüjatele.

Võidutöö auhind on 200 euro väärtuses Coopi kinkekaart. Kõigi konkursil osalejate vahel loositakse lisaks välja kaks Apollo raamatupoe kinkekaarti väärtusega 50 eurot.

Konkursi eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu alkoholi kättesaadavuse probleemile, kujundada alaealistele alkoholi müümise temaal hoiakuid ja norme. Üldeesmärk on alkoholi kättesaamise raskendamise kaudu aidata ennetada ja vähendada alaealiste alkoholitarbimist.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohtri sõnul tervitab politsei igat ettevõtmist, mis muudab otseselt või kaudselt noortel noortel sõltuvusainete kätte saamise keerulisemaks. „Mõte on ju selles, et alkoholi ja tubakatooteid müüval klienditeenindajal on võimalik kohe välja selekteerida noor, kes võib olla 18 aasta piiril ja kellelt müüja on kohustatud küsima dokumenti. Osa noori võivad paista välja vanemad, kui nad tegelikult on. Kui müüjal on vanuse kontrollimist meelde tuletav spikker silme ees, on suurem tõenäosus, et tal on üldse meeles noorelt dokumenti küsida ja lisaks ka kiiresti hinnata, kas tegu on alaealisega. Seega võib see abivahend aidata vältida teenindaja puhul rikkumise toimepanemist,“ lisas Tohter.

Noorte alkoholitarbimisele tähelepanu pööramine on oluline, sest noorte organismil on alkoholiga raskem toime tulla kui täiskasvanute omal – alkoholitase veres tõuseb kiiremini ning alkoholikoguse kadumiseks kulub kauem aega, mille tõttu tekkib suurema tõenäosusega alkoholimürgitus või organite kahjustus. Mida varem inimene alkoholi tarvitamist alustab, seda suurem on tõenäosus alkoholisõltuvuse tekkeks.

Noorte alkoholitarbimine on seotud ka koolist puudumise ja väljalangemise, õpiraskuste, tervisehäirete, sotsiaalprobleemide, riskantse seksuaalkäitumise, õnnetuste jms probleemidega, mis otseselt võivad mõjutada noore tulevikku.

Kujunduse esitamise tähtaeg on 13. detsember. Kujundus koos kontaktandmetega tuleb saata kas e-kirja teel: ege.tatarmae@laanemaa.ee või paberkandjal aadressile Sihtasutus Läänemaa, Karja 27, 90502, Haapsalu linn, Läänemaa. Kujunduse võib tuua ka sihtasutuse kontorisse aadressil Karja 27, teine korrus. Kui saadad joonistatud kujunduse e-kirja teel, säilita konkursi lõpuni ka originaaljoonistus.

Spikrite tellimist rahastab Tervise Arengu Instituut.