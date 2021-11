Rogovskaja ja Kruus said kodanikupäeva aumärgi

Reedel toimuval kodanikupäeva tänuüritusel said siseminister Kristjan Jaanilt kodanikupäeva aumärgi Läänemaa nägemisvaegurite ühingu juhatuse liige Õie Rogovskaja ja kodutütarde Lääne ringkonna vanem Maire Kruus.

Rogovskaja on Läänemaa nägemisvaegurite ühingu juhatuse liige 2017. aastast. Ta osaleb aktiivselt pimedate ühingu töös, korraldab üritusi, organiseerib väljasõite ja on klubi Pääsusilm perenaine. „Ta on ühingu liikmena särav, aktiivne ja abivalmis inimene,” ütles Läänemaa nägemisvaegurite ühingu liige Tiiu Leidsalu. „Õie südamesoov on, et nägemispuuetega inimesed saaksid võimalikult palju ja aktiivselt osaleda ühiskonna elus,” lisas ta.

Rogovskaja on Leidsalu sõnul vastutustundlik ja hooliv inimene, kes on näidanud end kodanikuna parimast küljest, andes märkimisväärse panuse ühiskonnaelus või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Naiskodukaitse Lääne ringkonna Haapsalu jaoskonna esinaine Maire Kruus on aastaid tegelenud kaitseliidu ja naiskodukaitse järelkasvuga, olles noorkotkaste ja kodutütarde vabatahtlik instruktor. Ühtekokku on ta olnud noortejuht 17 aastat, millest viimased kaks ja pool aastat on ta olnud kodutütarde Lääne ringkonna vanem. Tema juhendada on kodutütarde rühm Kiired ja Lahedad. Kõik need ametid ja kohustused on tal vabatahtlikud.

Kruusi osalusel on Haapsalus aastaid toimunud kampaania „Anname au“, tema kaasabil on Läänemaal tähistatud täht- ja mälestuspäevi.

„Maire on selle aumärgi kuhjaga välja teeninud, teist sellist inimelist inimest annab otsida,” ütles Lääne maleva noorteinstruktor ja naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Eda Loik.

Mullu pärjati Kruus aasta noortejuhi tiitliga.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. Tänavu valiti 15 aumärgi saajat ja üks aasta kodanik.

Mullu läänlasi aumärgi saajate hulgas polnud, tunamullu said Läänemaalt kodanikupäeva aumärgi Anni Ojaveer ja Hardi Rehkalt.