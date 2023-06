Maire Kruus sai Kaitseliidu Valgeristi teenetemedali

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tunnustas teisipäeval naiskodukaitsjat Maire Kruusi Kaitseliidu Valgeristi III klassi teenetemedaliga. Valgerist antakse eriliste teenete eest või eriti eeskujuliku või pikaajalise teenistuse eest organisatsioonis.

Maire Kruus on Lääne ringkonna Haapsalu jaoskonna esinaine, vabatahtlik esmaabi ja organisatsiooniõpetuse instruktor ning staažikas formeerija. Lisaks on Maire aastaid tegelenud Kaitseliidu ja Naiskodukaitse järelkasvuga, juhtides ka hetkel Kodutütarde Lääne ringkonda. Ta on valitud aasta noortejuhiks 2020 ning pälvinud 2021. aastal Kodanikupäeva aumärgi.