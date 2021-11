Õie Rogovskaja ja Maire Kruus said kodanikupäeva aumärgi (täiendatud kl 14.30)

Täna toimuval kodanikupäeva tänuüritusel saab siseminister Kristjan Jaanilt kodanikupäeva aumärgi Läänemaa nägemisvaegurite ühingu juhatuse liige Õie Rogovskaja ja Kodutütarde Lääne ringkonna vanem ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna Haapsalu esinaine Maire Kruus.

Rogovskaja on Läänemaa nägemisvaegurite ühingu juhatuse liige 2017. aastast. Ta osaleb aktiivselt pimedate ühingu töös, korraldab üritusi, organiseerib väljasõite ja on klubi Pääsusilma perenaine. Lisaks on ta suur tantsu- ja lauluhuviline, kellel jätkub jõudu, energiat ja sädet mitmete Haapsalu sotsiaalmajas tegutsevate huviringide eestvedajana.

Läänemaa nägemisvaegurite ühingu liige Tiiu Leidsalu iseloomustas Leidsalut kui ühingu säravat ja aktiivset liiget ning abivalmis inimest. Leidsalu sõnul saavad vaegnägijad tänu Rogovskaja särale ja suurele südamele tunda mitmekesist ja vahelduvat igapäevaelu. „Õie näitab oma aktiivse oleku ja töökuse eeskujuga, kuidas pime peaks saama igas eluvaldkonnas suurepäraselt ise hakkama,” ütles Leidsalu. Ta lisas, et Rogovskaja südamesoov on, et nägemispuuetega inimesed saaksid võimalikult palju ja aktiivselt osaleda ühiskonnaelus.

Rogovskaja on Leidsalu sõnul vastutustundlik ja hooliv inimene, kes on näidanud end kodanikuna parimast küljest, andes märkimisväärse panuse ühiskonnaelus või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast ja sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. Tänavu valiti 15 aumärgi saajat ja üks aasta kodanik.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste.