Veronika Isberg sai kodanikupäeva aumärgi

Naiskodukaitse Lääne ringkonna vanem, vormsilane Veronika Isberg sai ainsa läänlasena esmaspäeval siseminister Lauri Läänemetsalt kodanikupäeva aumärgi.

Varem Harjumaal tegutsenud, kuid nüüd Vormsile elama kolinud Isberg oli naiskodukaitse Vormsi jaoskonna üks eestvedajaid. „Tema ilus ütlus on, et kus on üks naiskodukaitse liige, sinna tuleb ka varem või hiljem jaoskond,” ütles naiskodukaitse Vormsi jaoskonna esinaine Riima Koch. Vormsi jaoskond taasasutati tänavu märtsis ja nüüdseks on seal 13 liiget. Kui alguses pidi jaoskonda juhtima hakkama Isberg, siis päris nii ei läinud, sest tänavu kevadel valiti ta naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaiseks.

Koch iseloomustas Isbergi kui inimest, kes palju jõuab. „Kes palju teeb, see palju jõuab – ta käib ka rahvatantsurühmas, näite- ja käsitööringis,” ütles Koch. Isberg on ka Vormsi kiirabibrigaadi liige.

Isberg on aastaid tegutsenud ka MTÜ Oma Pere juhatuses, olnud kasuperede mentor ja aidanud kaasa ühiskonna teavitamisele asendushooldusest. Ta on jaganud ka oma pere lugu, julgustamaks uusi kasuperesid astuma samme vanemaks saamise teel.