Heiki Magnus saab kodanikupäeva aumärgi

Heikki Magnus. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Siseministeeriumi kodanikupäeva aumärgi saab kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik Heiki Magnus.

Siseministeeriumi pressiesindaja Merje Klopets teatas, et aumärgi saab Magnus seepärast, et tema eestvedamisel tähistatakse ajaloolisi tähtpäevi, korraldatakse näitusi ja üritusi. Haapsalus algatas ta Eesti lipu päeva tähistamise traditsiooni. Samuti korraldab Magnus Haapsalus ja Ristil märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevi.

„Läänemaal on väga vedanud, et meil on oma Heiki Magnus, kes ei unusta olnut,” ütles Magnuse kandidatuuri esitaja.

Kodanikupäeva aumärk on mõeldud inimestele, kes on oma kogukonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust.

Tänavu esitati kokku 81 kandidaati, aga antakse välja 15 aumärki.

Kodanikupäev on 26. novembril.