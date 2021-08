Daire Kaup: kuidas saada paremaks versiooniks iseendast?

27. osa

Oled sa mõelnud kunagi, et Haapsalusse tullakse eelkõige linna õhkkonna ja meeleolu pärast? Just see tunne, mis siin linnas tekib, pakub külalistele meeliülendavat eufooriat, ühe külalise sõnul on tal Haapsalus viibides kogu aeg kananahk ihul, sest tunne on nii ülev, ja koju tagasi naastes oleks nagu midagi maha jäänud. Nädalavahetusel kogunes Haapsalusse hulk inimesi, kes lisaks mõnusale atmosfäärile soovisid kuulata inspireerivaid esinejaid ning saada seeläbi paremaks versiooniks iseendast. Siinkohal toon sinuni mõned esinejad ja nende mõtteterad, mis kõnetasid ehk kõige enam just sel hetkel ja kohas.

Näitleja Inga Lunge arutles sõnaühendite üle: kas tööd „pean tegema” või tööd „tahan teha”. Kõik saab alguse lause püstitusest, tasub jälgida, kuidas sa seda endale ütled, selgitab Inga. Kui sa tahad tööd või tegevusi teha siis sa seda teedki, kui aga peab tegema… siis leiad mitmeid põhjuseid, miks mitte seda teha. Juba meie esivanematest on teada, et töö peab olema raske ja selle eest makstakse vähe raha. Kui töö on raske ja makstakse vähe raha, siis peab seda tegema ja seda tehakse väga vaevaliselt. Kui koristamine ei meeldi sulle üldse, siis Inga meelest ei peakski koristama. Kohe üldse ei pea! Ja siis sa vaatad neid kasvavaid tolmurulle, kuidas nad hakkavad voodi alt vaikselt välja tulema ja mõtled: ei! Ma tahan kodu ära koristada, sest mulle meeldib, kui neid suuri tolmurulle seal ei ole. Ja sel viisil on palju lõbusam koristada, sest sa ju tahad seda teha, tahad kodu puhtana näha. On „tahan”-ülesandeid ja -töid ning on „pean”-ülesandeid ning seda saab igaüks ise kontrollida, vaadates oma peas ringi, mis on see, mida ei saa teha, ja miks ei saa. Põhjused on tavaliselt välised, st asuvad meist väljaspool. Me ei saa kontrollida ja muuta seda, mis ei sõltu meist endist, nagu näiteks poliitikute otsused, aga õppides iseennast ja oma mõtteid juhtima, saab muuta ennast ja oma otsuseid ise.

Joogaõpetaja, erinevate raamatute autor ja Joogafestivali peakorraldaja Merit Raju mõtestab lahti hirmust üle saamise. Meie kõikide elus on olnud hirm esinemise ees, kellegi auväärse ja suursuguse inimese kõnetamise ees. Meriti sõnul on parimaks abiliseks hingamine, ikka sügavalt sisse ja siis välja… ja välja hingates peaks tekkima tunne nagu sünnipäeva toridilt küünlaid puhudes, ikka sügavalt sisse ja nii, et kõik küünlad korraga puhutud saaks. Hingamine aitab saada üle hirmust, aitab taastada head enesetunnet, ja kui hingamisest jääb väheks, tasub rahulikul sammul hingates kõndida, see aitab üle saada hetkest, mil julgusest puudu jääb.

Äripäeva ajakirjanik ja spordiaktivist Rivo Sarapik tõstatab küsimuse: Mis on toitumise eesmärk? See ei ole imekena figuur, väike number hommikusel kaalul või sõprade kadedad pilgud. Toitumise eesmärgiks peaks olema elu ja sina ise. Rivo sõnul tähendab elu liikumist ja arenemist. Kui me liigume ja ennast arendame, oleme õppimisvõimelised ja avatud. Edu saavutada soovivas ühiskonnas alustavad inimesed päeva kell 5 (nt Kella 5 Klubi), aga uni on ülitähtis, keha unevajadus peab olema kaetud. Jah, kui jääd magama kl 8 õhtul, võid ju tõusta kell 5, aga kindlasti mitte oma ettenähtud unetundide arvelt. Rivo mõtiskleb teemal mugavus: mugavus teeb haigeks, aga kasv ja areng ongi ebamugavad. Tervise märksõna on kooskõla – kooskõla mugavuse ja kasvu ning enesearengu vahel, võtab Rivo oma mõtted kokku.

Muusik ja kirjanik Mihkel Raud nimetab end pikema sissejuhatuseta luuseriks ja läbikukkujaks. Ta on otsustanud arutada publiku ees teemal „Kuidas ära hoida suhte kokkuvarisemine”. Ennast nimetab ta nii sari-abiellujaks kui ka sari-lahutajaks, sest karile on jooksmas tema kolmas abielu. Ta mõtiskleb just kaotaja perspektiivist lähtudes, sest tavaliselt räägivad ju võitjad, need, kelle abielud on imelised, suhted siirad. Mihkel on jõudnud järeldusele, et igas kooselus on oma muster ja tema muster nendes kooseludes on olnud see, et tegelikult pole tal alati õigus. Kuigi ta on alati eeldanud, et on, tuleb välja, et ei ole. Ta peab oma põhiveaks seda, et teab täpselt, missugune on õnnelik naine, aga tuleb hoopis välja, et ei tea ikka küll. Mihkli meelest on õnnelik naine see, kes istub kodus, teeb süüa ja keda kantakse kätel. Ta ei ole küsinud oma naiselt, kas ka tema nii arvab. Mihkel püüab oma naist vägisi enda loodud mustrisse toppida. Mis aga välja tuleb: naistel on ka huvid, naised ei taha, et neid kogu aeg kätel kantakse, nad tahavad ise midagi teha, otsustada, karjääri teha. Sisuliselt surub mees naise maha, võtab ise vastu otsuseid, kuhu minnakse, mida tehakse, sellega oma kaaslast samm-sammult hävitades.

Koolitaja Epp Kärsini esitlusest kõrvu jäänud mõttetera aitab toreda ürituse kokku võtta: „Olgem iga päev parim versioon iseendast ja ärgem võtkem kõike iseenesestmõistetavalt. Hommikul ärgates paariline sinu kõrval ei ole iseenesestmõistetav, hindame seda.”

Et aru saada, mida Merit väljahingamise alla silmas peab, tasub valmistada üks sünnipäevakook ning asetada sellele põlevad küünlad ja need siis korraga ära puhuda!

Šokolaadine sünnipäevakook toorjuustuga

Põhi:

5 Oreo Brownie küpsist;

0,25 kl sulatatud soolata võid.

Täidis:

300 g tumedat šokolaadi, sulatatud;

200 g vahukoort, toatemperatuuril;

600 g toorjuustu, toatemperatuuril;

150 g rafineerimata suhkrut;

20 g kakaopulbrit;

5 suurt muna, toatemperatuuril;

1 tl vanilliekstrakti.

Kate:

150 g sulatatud tumedat šokolaadi;

200 g vahukoort;

riivitud sidrunikoort.

Kuumuta ahi 180 kraadini. Vooderda 26 cm läbimõõduga lahtikäiv koogivorm küpsetuspaberiga nii, et ka servad oleksid vooderdatud. Purusta Oreo küpsised köögikombainis või kilekotis taignarulli abil, lisa sulatatud või ja sega kokku. Kata sellega koogivormi põhi, küpseta ahjus umbes 10 minutit, kuni põhi on kergelt krõbe.

Kuumuta vahukoor paksupõhjalises potis koos šokolaadiga, kuni segu on ühtlane, ära lase keema. Vahusta toasoe toorjuust ja suhkur kausis käsimikseriga, lisa ükshaaval pidevalt vahustades munad, seejärel kakaopulber ja vanilliekstrakt, ning sega kokku jahtunud šokolaadiseguga. Kalla segu koogivormi küpsisepõhjale. Aseta ahju põhja kauss veega, küpseta kooki ahjus umbes tund aega. Jahuta kergelt. Katte valmistamiseks sulata šokolaad vahukoores pliidil kuumutades, jahuta, lisa riivitud sidrunikoor. Kalla koogile. Hoia üleöö külmikus, kaunista vaarikatega, lisa küünlad ja puhu need korraga ära!