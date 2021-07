Valitsus asub vaktsineeritutele erisusi looma

Valitsus arutab neljapäeval vaktsineeritutele rohkem vabadusi pakkuva süsteemi kehtestamist augusti jooksul, kirjutas ERR.

Selle järgi tehtaks näiteks kultuuri- ja meelelahutusüritustel, spordivõistlustel ja mujal erisused vaktsineeritule.

„Kuna igaühel on Eestis võimalus end vaktsineerida, siis senikaua, kui uued tüved alluvad vaktsiinidele, ei hakka me ühiskonda kõigile sulgema,” ütles peaminister Kaja Kallas.

„Üleminek toimub järk-järgult, et kõik osapooled jõuaksid end ette valmistada ja soovijad vaktsineerida, aga see muutus on möödapääsmatu, et hoida ühiskond võimalikult avatuna ja majandus toimivana. Vaktsineeritud inimesed tagavad avatud Eesti,” lisas peaminister.