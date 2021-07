Valitsus plaanib alandada ürituste piirmäärasid

Valitsus plaanib koroonaviirusesse nakatumise kasvu tõttu langetada üritustele kehtestatud külastajate piirarvu.

Peaministri ülesandeid täitev riigihalduse minister Jaak Aab ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et nakatumiskordaja on praegu 1,2-1,3 vahel ning nakatumisnäitajad kindlasti kasvavad järgnevatel nädalatel. „Olukord on tõsine,” sõnas ta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõi esile, et jaanipäevaga võrreldes on nakatumisnäitajad praeguseks kolmekordistunud. Tema sõnul on valida kahe variandi vahel: kas kehtestada laiaulatuslikud piirangud või viia läbi laiaulatuslik vaktsineerimine.

Nii Aab kui ka Kiik ütlesid, et nakatumisnäitajate kasvades tuleb kaaluda üritustel osalemisele kehtestatud osalejate piirmäärade langetamist.

Kiik sõnas, et praegused piirarvud on olnud nii kõrged, et valdav osa üritusi on saanud vabalt tegutseda.

„Tänases olukorras ei saa lubada siseruumides kuni 1000 inimesega üritusi ja väliruumides kuni 5000 inimesega üritusi,” ütles Kiik. Tema sõnul saab edaspidi olema üha rohkem olema üritusi, kus inimesed saavad osaleda tõendiga.

Aab nentis, et viimasel ajal on nakatumine kasvanud eeskätt nooremate eagruppide seas. Nooremas on samas ka sotsiaalselt aktiivsed ning osalevad erinevatel üritustel. Aab sõnas, et nooremate seas on palju asümptomaatilisi nakatunuid või põetakse tõbi kergemalt läbi. Samas nooremate kaudu levib nakkus edasi ning haiglasse võivad hakata jõudma inimesed, kes põevad haigust raskemalt.

Justiitsminister Maris Lauri ütles, et eesmärk ei ole piirata eluks vajalikke avalikke teenuseid. Esimesena saavad tema sõnul piirangud meelelahutusega seotud tegevused. „Need, kes on vaktsineeritud, nende jaoks jääb elu avatuks,” lisas Lauri.