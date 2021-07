Hiidlaste meelest ei tohi Saaremaa liini tõrget lahendada hiidlaste arvelt 

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja edastas täna TS Laevade juhatusele pöördumise, milles palub tungivalt Tõllu mitte asendada Hiiumaa liini parvlaevadega.

Eile sõitis Saaremaa parvlaev Tõll Kuivastus vastu sadamas vastu kaid. Inimesed õnnetuses viga ei saanud, kuid parvlaev on mõnda aega remondis.

Laeva omaniku ettevõtte TS Laevade juhtkond pakkus välja, et viga saanud parvlaeva hakkab asendama mõni Hiiumaa liinil sõitev laev ning asenduslev Regula hakkab sõitma Hiiumaa liinil.

Hiiumaa vallavalitsus palub arvestada, et lisaks üleveonumbritele, mille absoluutarvestuses hiidlased paratamatult saarlastele enamasti alla jäävad, oleks Tiiu või Leigri asendamisel Regulaga saarele ka olulisi negatiivseid mõjusid.

Tasuja sõnul on tõsiasi, et Saare maakonna olukord ei muutu samas proportsioonis paremaks kui Hiiumaa oma halveneb. „Iga reisitõrke järellainetus kestab veel vähemalt pool aastat, kajastudes vähenenud üleveomahus, ööbimiste arvus, poekülastatavuses jne. Ka seda mõju tuleb otsuste juures arvestada.”

Just juuli ja august on Hiiumaale ja Hiiumaalt reisijate ning sõidukite üleveo osas rekordiks saamaks. Juba möödunud aasta juulis veeti Hiiumaa liinil sõidukeid üle 44 728, aastal 2019 oli sama number 41 250. Reisijate arv oli 2020. aasta juulis 113 088, aasta varem 104 756. Seega kasv on märgatav, mis pani proovile isegi suured laevad. Selle aasta juulis võib eeldada veelgi suuremaid numbreid. Tasuja sõnul ei ole sellises olukorras suure laeva asendamine väikesega võimalik.

Olulised argumendid on Hiiumaa vaates ka tunduvalt pikem teekond merel, millega kaasneb Saaremaa ooteajast märgatavalt pikem seisak sadamas, kui laevale ei mahu. Samuti tuleb arvestada, et laevateest osa sõidab laev kanalis, mistõttu vabagraafikus sõitmine on problemaatilisem kui Kuivastu-Virtsu liinil – väljuda tuleb siiski graafikujärgseid reise arvestades, et kanalisse ära mahtuda.

Tasuja sõnul tuleks keskenduda Saaremaa suunal lahenduse leidmisele, mitte tekitada probleeme ka Hiiumaale. Näiteks võiks käiku lasta lisalennud Kuressaarde ning tihendada bussiliiklust Kuivastu sadama ja Kuressaare vahel.

Lisaks Hiiumaa vallavalitsusele edastasid TS Laevade juhtidele oma pöördumise täna ka Hiiumaa ettevõtjate liit ja turismisektori esindajad, kes on samuti vastu Tõllu asendamisele Leigri või Tiiuga.

Täna keskpäeval kohtusid vallavanem ja volikogu esimees ministeeriumi, TS laevade, transpordiameti ja Saaremaa vallavalitusega. Lahenduste otsimisega jätkatakse.