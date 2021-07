Rait Maruste: võimutülist Läänerannas

Pärnumaalasena ma Lääne Elu tellija ja regulaarne lugeja ei ole. Kuid ilmselt peaksin. Olen meeldivalt üllatunud LE poolt pakutud meediatähelepanust, lausa pildi ja juhtkirjaga. Kulub enne valimisi ära. Ja eriti kena on, et ka meie tänase valitsusliidu opositsioon on selle eest hoolt kandnud. Tõsisemates toonides rääkides vajaks mõni asi lähemat selgitamist, sest eemalt vaadates ja üht poolt kuulates võib tegelikkus veidi moonduda.

Kõigepealt selgituseks seda, et volikogu istungit ei kutsunud ma kokku mitte reedel, 16. juulil, nagu artiklis väideti, vaid kolmapäeval 14. juulil. Esmaspäeva, 19. juuli hommikuks olid kaheksa volikoguliiget saatnud mulle meili, kus nad näitasid põhjuse, miks nad ei saa juulikuus erakorraliselt kokku kutsutavale volikogu istungile tulla. Põhjused olid erinevad, kuid ühendavaks jooneks oli teadmine, et juulikuu on puhkuste kuu ja istungivaba ning inimesed olid plaaninud oma tegemised, sõidud jmt vastavalt. Meenutuseks, et kui [Arno – toim.] Peksari valimisliit teatas märtsis oma mitteosalemisest, siis mingit põhjust keegi esile ei toonud. Algatasime töökorra asjakohase sätte muudatuse, kuid Peksari valimisliit blokeeris selle vastuvõtmise ja nii on jõus endine regulatsioon, millele ma toetusin.

On tõsi, et volikogu töökorra regulatsioon on kohati vastuoluline. Ühest küljest kohustab töökord volikogu kokku kutsuma ühe kuu jooksul alates ettepaneku saamisest, teisalt aga istungi edasi lükkama, kui kolmandik volinikke osaleda ei saa. Osundan, et see regulatsioon pärineb [Mikk – toim.] Pikkmetsa ja Peksari aegadest. Töökord vajab parandamist, mida me võimalusel kindlasti ka teeme.

Mis puutub väidetavasse segadusse selles „kes kellega käib” ehk kes mis võimuliitu kuulub, siis viimase segaduse on põhjustanud üks volinik, kes räägiti ära ja läks kahetsusväärselt üle teisele poolele. Miks võim Läänerannas üldse vabisema hakkas, seletub tollase vallavanema ootamatu hukkumise ja kaasnenud liidrikaotusega. Kuid mitte ainult. Tollane võimuliit ise hakkas lagunema, sest inimesed polnud rahul väikekoolide sulgemise plaanidega ning ka sellega, et valla 8 miljonilisest eelarvest ligi 7 läks Lihulasse ja teised ühinenud vallad jäeti kõrvale.

Volikogu on toiminud plaanipäraselt ja absoluutne enamik päevakorda pandud küsimusi on läbi arutatud ja ära otsustatud. Volinike töös osalemise protsent on olnud väga hea ja võimumängud võimu pärast, nagu juhtkirjas väidetakse, kui need ka oleksid olnud, ei ole seganud volikogu tööd. Ainuke tõsine tagasilöök tuli viimasel volikogu istungil, kus Peksari-poolne tiib ei toetanud lisaeelarvet ja blokeeris selle vastuvõtmise – hääletus jäi viiki 10:10. Sedavõrd kummalisem on nõuda mõne nädala möödudes erakorralist istungit lisaeelarve arutamiseks.

Märtsi võimuvahetuse järgselt plaani võetud Metsküla kooli laiendus ning raamatukogu ümberpaigutamise projekteerimine ja ehitushange on töös. Ümberkujundamisele läheb Virtsu tööstuspark ning Lääneranna muuseumide korraldus. Vatla kergliiklustee hange on lõppenud, raha olemas ja tee ootab ehitamist.

Lihula gümnaasiumi 1964. aastast pärit hoone renoveerimine eeldab esmalt hoone ehitustehnilise seisundi hindamist. Tuleb saada selge pilt, mis teha vaja, palju see raha võtab ja alles seejärel saab otsustada rahakasutuse. On üsna ilmne, et sellest rahast ei piisa. Uuendamist vajab kanalisatsioon, elekter, ventilatsioon ja soojustus. Lisaks, haridusministeerium surub üsna jõuliselt peale gümnaasiumiosa kaotamist ja kooli muutmist põhikooliks.

Lõpetuseks kinnitan, et märtsi võimupööre ei toimunud võim-võimu-pärast põhjusel, vaid selleks, et tuua muutust valla senisesse elukorraldusse. Me oleme seda lühikese aja jooksul teinud ja seisame selle eest, et need teostuksid ning et muudatusi ei saaks tagasi pöörata. Võib-olla oleks asjakohane ka huvi tunda, miks mõned võimust ilmajäänud intensiivselt seda tagasi soovivad?

Ma ise olen võimu näinud ja kandnud. Tean, et see on ainult üks vaev ja vastutus ja mul puudub vähimgi isiklik huvi seda taotleda. Ainuke, mis mind ajendab, on soov koduvalda aidata. Kas me oleme toiminud hästi või halvasti, seda hindab juba mõne kuu pärast valija.