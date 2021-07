Noarootsi koolijuhiks saab Signe Matteus

Noarootsi kooli direktoriks saab Läänemaalt pärit diplomaat Signe Matteus.

26 aastat Varssavis, New Yorgis, Londonis ja Moskvas diplomaadina ja hiljem välisministeeriumis asekantsleri nõunikuna töötanud Matteus ütles, et Läänemaa pole talle võõras ja Noarootsi polnud juhuslik valik. Matteus on lõpetanud Ridalas põhikooli ja Haapsalus keskkooli, suvekodu on tal Martnas.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!