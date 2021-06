Homsest kaob ruumitäituvuse nõue

Valitsus kiitis täna heaks otsuse, mille järgi kaotatakse homsest ruumitäitumuse 50protsendiline nõue kõikjalt siseruumidest, kus see seni kehtinud oli.

Valitsuse otsuse kohaselt kaotatakse ruumitäitumuse nõue kõikides valdkondades siseruumides läbiviidavatele tegevustele ja korraldatavatele üritustele.

See tähendab, et edaspidi võib sisetingimustes sportida, teha noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täiendkoolitust ja -õpet, korraldada spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi, viibida spaades, veekeskustes, basseinides ja ujulates, muuseumides ja näituseasutustes, korraldada avalikke koosolekuid ning üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, pakkuda meelelahutusteenust ning viibida avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel arvestamata seni rakendatud ruumitäitumuse piirangut.

Ruumitäitumuse piirang kaob ka kauplustest, teenindus- ja toitlustuskohtadest. Samas tuleb jätkuvalt inimeste liikumisel ja paiknemisel siseruumides arvestada hajutatuse põhimõttega ning täita desinfitseerimisnõudeid.

Terviseameti hinnangul on oodata, et delta tüve negatiivne mõju jõuab Eestisse lähiajal. Praeguste arvamuste kohaselt levib delta tüvi umbes 1,4–1,6 korda kiiremini teistes koroonaviiruse tüvedest. Hetkel võib prognoosida, et nakatumisnäitajate langus jätkub veel vähemalt paar nädalat, kuid delta tüve osakaalu suurenemine võib juba juulikuus tuua kaasa koroonaviiruse leviku kasvu. Seetõttu on endiselt väga oluline end COVID-19 vastu kaitsesüstida ja järgida nakkuse levikut vähendavaid reegleid, näiteks köhimise ja aevastamise hügieeni, kätepesu jm.