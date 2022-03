Eesti võib maskikohustus kaduda paari nädala pärast

Terviseamet prognoosib koroonaviiruse keskmisele ehk kollasele riskitasemele jõudmist kahe-kolme nädalaga, mis oleks teadusnõukoja hinnangul omakorda punkt, kus võiks maskikohustuse kaotada, kirjutas ERR.

Koroonaviiruse riskitase Eestis on sellest teisipäevast kõrge (ehk nn valgusfooris oranžil tasemel), veel eelmisel nädalal oli see väga kõrgel tasemel (valgusfooris punane).

Terviseameti epiidülevaates prognoositakse, et kahe-kolme nädala jooksul võiks riskimaatriksil jõuda ka keskmisele (kollasele) riskitasemele, aga madalaima riskitasemeni (roheline) jõudmist enne maikuud terviseamet ei prognoosi.

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets on ERR-ile öelnud, et maskikohustus võiks kaduda siis, kui Eesti on koroonaviiruse riskimaatriksis jõudnud kollasele.