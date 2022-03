Tiiu Randmann-Mihkla õpetab mõistma ja looma kunsti

Tiiu Randmann-Mihkla on äratanud Haapsalus ja Läänemaal tähelepanu nii oma loomingulise tegevuse kui ka kunstihariduse edendamisega.

Randmann-Mihkla on juhendanud noori huvikeskuses, õpetanud kunsti nii Wiedemanni gümnaasiumis kui ka Läänemaa ühisgümnaasiumis. Ta on tähelepanu äratanud ka oma näitustega ja kureerinud õpilaste näitusi Haapsalus.

Randmann-Mihkla tõi 1982. aastal Tallinnast Haapsallu juhus. „Olin siin varem käinud ainult algklassiekskursioonil,“ ütles ta. „Haapsalu on minu meelest kõige parem koht, kus elada. See on tõeline muinasjutulinn. Eriti nüüd, kui nii palju tehakse korda, ja majad, mis on kaua tühjana seisnud, saavad jälle uue hingamise,“ arvas ta.

