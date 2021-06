Huvisõidurong Peetrike läks remonti

Tänavu mai lõpus oma esimesed sõidud teinud huvirong Peetrike läks möödunud nädalavahetuse eel remonti. Raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare sõnul jäävad esialgu tehnilise rikke tõttu sõidud ära kuni 27. juunini.

Täpsemaid asjaolulisid hetkel Vare öelda ei osanud, miks rong sõite ei tee. „Praegu on rong töökojas ja hetkel ei oskagi öelda, millal ta tagasi sõidus on,” ütles Vare. Tema sõnul teavad vaid töökojamehed, kas rongil on üks viga või hoopis mitu.

Uut rongi on reisijad võrrelnud ka eelmise Peetrikesega ja toodud on näited, kuidas rong on jäigem ja rappub rohkem. Lisaks istudes juhikabiini läheduses, on tunda tugevat kütuselõhna. Samuti tundub ka rongi teekond raskendatud Haapsalu tänavatel, mil tõusudel on raskem rongimassi üles vedada.

Peetrike osteti Läänemaa muuseumide poolt kaks aastat tagasi 70 000 euro eest. Ehitatud on rong 2012. aastal ja varem tegi rong sõite Lottemaal. Uuel Peetrikesel olid varem ka aknad, mille tõttu ei tohtinud piirangute ajal rongiga sellisel kujul sõita. Akende eestvõtmine tagas rongi sõidud ja ka õhuliikumise.