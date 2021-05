Tulevased giidid teevad loodusfestivali

Sügisel Haapsalu kutsehariduskeskust (HKHK) lõpetama hakkav loodusgiidide kursus korraldab tuleval nädalal Läänemaa loodusfestivali, millel saab osaleda nii veebis kui ka päriselus.

Moto „Loodus laeb” sündis tulevastel loodusgiididel ajurünnaku käigus. „Sellel aastal on see väga ajakohane – inimesed on pidanud palju arvuti taga istuma ja vaatama, kuidas midagi laeb või ei lae,” rääkis korraldajate nimel Liina Eik. „Pole ime, et nii saab kõigest villand ja tuleb minna loodusesse patareisid laadima. Iga üks eri moel – ja nii see meile südamelähedane programm kokku saigi,” lisas ta.

