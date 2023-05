Galerii: Uuemõisas käib loodusfestival

Malle-Liisa Raigla fotod

Teisipäeva hommikul oli Uuemõisa park sagimist täis – lapsed õppisid loomade jälgi, paitasid küülikuid ja tutvusid kõigega, mida pargist leidsid – loodusgiidi õpilased korraldasid pargis loodusfestivali.

Bioloog Marje Loidega sai Uuemõisa tiigist püüda seal leiduvaid olendeid ja uurida, kes need on. Nii näiteks püüti välja kiili vastne. Loide rääkis juurde, et kiili vastsed on vees mitu aastat enne seda kui lendama hakkavad – kasvavad, toituvad ja talvituvad vees. Ka viis Loide lapsed ümber tiigi retkele, kus tutvusid kõigega, mis teele jäi.

Samal ajal tutvustasid tulevased giidid meeltemättaid. Need on mättakujulised kotikesed, mille sees on loomanahad, mida lapsed said katsuda, erinevad taimed, mida nuusutada, sai kuulata lindude ja loomade hääli ja tuvastada jälgede abil loomi.

Lisaks saab Uuemõisa pargis kella kolmeni mängida orienteerumismängu, vaadata küülikuid ja laste joonistusi.

Kell 16 algab Haapsalu kutsehariduskeskuses loodusfotograaf Remo Savisaarega vestlusõhtu ja kell 19 saab minna linnuretkele.

Festival jätkub homme erinevate töötubade ja matkaga. Loodusfestival lõppeb kolmapäeva õhtul kell 19 Talumehe kõrtsis, kus tulevased loodusgiidid mängivad pilli ja räägivad muistendeid maailma loomisest.

Loodusgiidi õpilased korraldavad loodusfestivali viiendat korda.