Transpordiamet remondib Rohukülas 3 miljoni euro eest kaid

Riigi eelarvestrateegia näeb ette, et aastatel 2022–2024 parandatakse 3,1 miljoni euro eest Rohuküla sadamas transpordiameti merenduse ja veeteede teenistuse kaid.

Saarte Liinidele kuuluva Rohuküla sadama kapten Peeter Saar ütles, et tegemist on sadama lõunamuuliga, kuid kai remondiga tegeleb transpordiamet.

Kai remont Saare sõnul väikelaevade omanikke ei mõjuta ja neile on senini veel kaikohti jätkunud.