Tõnis Mölder: RMK raiub liiga intensiivselt

Haapsalut külastanud keskkonnaminister Tõnis Möldri sõnul on praegu, koroonaajal, metsad inimestele emotsionaalse väärtusega ja puhkemetsi ei saa majandada nii nagu majandusmetsi.

Tutvusite Tagalahe seisundiga. Milline mulje jäi?

Mere ökosüsteemi seisundit arvestades on Haapsalu ja Läänemaa keerulises seisus. Praegune seisund ei ole rahuldav ja linnalähedaste meresoppide hoidmiseks tuleb teha suuremaid samme. See tähendab, et peab vaatama, millist reovett lahesoppidesse viime ja milline on tagajärg.

Tagalahe säilitamiseks tuleb vaadata, mida lahte lasta?

Üks asi on, mida sinna lased. Aga peame arvestama, et Tagalaht ongi looduslikult hoopis teistsugune – madal ja viljakas keskkond, mis tähendab kinnikasvamist ja setete sadestumist.

Tagalahe puhul tuleb leida ka uusi innovatiivseid lahendusi, mis aitaksid vett rohkem ringi liigutada, et setted ei sadestuks, või tuleb puhastada ja süvendada. See tähendab ökosüsteemi lõhkumist ja ei pruugi pikas perspektiivis olla jätkusuutlik.

