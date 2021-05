Keskkonnaminister ei pea Noarootsi silda mõistlikuks

Kui noarootslastel on unistus, et Haapsalu ja poolsaare vahel on sild, siis keskkonnaminister Tõnis Mölder seda mõistlikuks ei pea. „Ma ei kujuta ette, et siia tuleb tee, ehitus oleks ebarealistlikult kallis,” ütles Mölder.

Kuus aastat tagasi valminud kava järgi lühendaks üle Tagalahe kulgev tee vahemaad Pürksi ja Haapsalu vahel 19 kilomeetrit ja toonaste arvutuste kohaselt läheks sillaehitus maksma 20 miljonit eurot.