Keskkonnaminister Tõnis Mölder astus tagasi, uueks ministriks saab Erki Savisaar

Kolmapäeva hommikul teatas Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et keskkonnaminister Tõnis Mölder astub tagasi ja uueks ministriks saab Erki Savisaar.

Ratase sõnul ütles Mölder möödunud nädalal, et isiklikel ja perekondlikel põhjustel ei saa ta ministrina jätkata. Sama kinnitas ka Mölder ise. Mölder rääkis, et ministritöö tõttu on tal tahaplaanile jäänud perekond. „Mõnikord tuleb elus teha raskeid otsuseid ja selleks, et minna edasi,” ütles Mölder.

Ratas ütles, et Möldri kümmet kuud ministrina iseloomustab pühendumus, kirg ja õppimisjanu.

Ka uus keskkonnaminister Erki Savisaar on Läänemaaga seotud. Kui Mölder oli pärit Lihulast, siis Savisaar ehitab suvekodu Vormsi saarele.