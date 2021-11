Tõnis Mölder lahkus ministriametist kasiinosõltuvuse tõttu

Umbes kuu aega tagasi pandi ühes online-kasiinos rutiinset taustakontrolli tehes tähele, et tihedamate mängijate sekka kuulub Tõnis Mölder, kirjutas Eesti Ekspress.

Mölderi mängusõltuvus tuli tõenäoliselt välja alles hiljaaegu, sest veel eelmisel nädalal oli ta täis indu ja tahet tööd teha. Ilmselt ei läinud ta ise parteiesimees Jüri Ratasele avaldust tegema, vaid signaal mängusõltuvuse kohta tuli kusagilt väljastpoolt.

Millal Mölder mängupahe küüsi sattus ja kui tõsine see on, pole teada, registrid näitavad, et viimasel ajal on tema sissetulekud kahanenud. Kaks aastat tagasi teenis ta aastas 91 000 eurot, mullu vaid 76 000 eurot. Mullu müüs pere maha ka oma korteri Pirital ja elab nüüd üürikorteris. Möldril pole ka enam väärtpaberiportfelli. Majanduslike huvide deklaratsiooni kohaselt on tal üleval autoliising (kevadine jääk ligi 18 000 eurot ja Coop Finantsi laen (11 600 eurot).