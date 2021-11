Lihula jalgpallurid võitsid Eesti kutsekoolide saalijalgpalli karikavõistlused

Sellel nädalal toimusid Tallinnas Õismäe sportmängude hallis Eesti kutsekoolide karikavõistlused saalijalgpallis.

Tegemist oli finaalturniiriga, kuhu pääsesid ainult eelnevalt peetud kolme alagrupiturniiri võitjad. Seega oli finaali pääsemise sõel ülitihe.

Ühe koolina mängis finaalturniiril Pärnumaa kusehariduskeskus. Kooli jalgpallimeeskonda kuulusid ka Lihulas jalgpalliteed alustanud Virgo Vallik ja Andero Polberg. Nii nagu alagrupiturniiril, kus võideti Tartu kutsehariduskeskust 4:2 ja Olustvere teenindus ja maamajanduskooli 12:0, ei olnud ka finaalturniiril neile vastast.

Finaalis saadi kaks suureskoorilist võitu. Rakvere ametikool alistati 7:1 ja Eesti merekool tulemusega 9:3.

Virgo Vallik lõi turniiril viis ja Andero Polberg panustas võitjakooli kahe väravaga.

Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Mihkel Lembit oli kogu meeskonnaga ja eriti veel Lihula poistega ülimalt rahul. „Meeskond vääris võitu, need oleks võinud ka suuremaskoorilised olla. Lihula poisid, mis ma oskan ütleda, nad on ikka väga head. Virgo on tõeline artist! Arvan, et saalijalgpallis tulebki see jalgpalluri taust kõige paremini välja,“ ütles Eesti üks parimaid kergejõustikutreenereid Lembit.

Turniiri parimaks mängijaks tunnistati just Virgo Vallik.

18-aastaneVallik tegi sel hooajal suurepärase Premium Liiga debüüdi ja lõi seal 29 mänguga ka kolm väravat. Nad alustasid koos oma esimeses klubis just praegu 17-aastase Andero Polbergiga mängimist ka Eesti noorte meistrivõistlustel.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi esindasid nad riigi esivõistlustel kolm hooaega. Vallik lõi selle ajaga 55 väravat, Polbergi kaukasse jäi neid 29. Vallik on oma näitajatega klubi resultatiivsustabelis esimene, Polberg hoiab oma väravatega seitsmendat kohta.

Alati võtavad erinevatest üle-eestilistest spordiüritustest väga agaralt osa ka Haapsalu kutsehariduskeskuse noored. Õpetaja Mehis Ehanurmel oli tuline kahju, et koroonaolukorrast tingituna ei saanud nad osaleda saalijalgpalli karikavõistlustel.