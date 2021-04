Juhtkiri: uhhuutajad trügivad pildile

Esmaspäeva hommikul tervitasid haapsallasi, nagu mitme teisegi linna elanikke, bussipeatustesse riputatud plakatid. Need juhtisid inimesi veebilehele, kus esitletakse tõhusa koroonaravimina tervisele ohtlikku kloordioksiidi (MMS). Üks plakateist rippus Haapsalu linnavalitsuse ees olevas peatuses.

Arsti haridusega linnapea Urmas Sukles oli täbaras seisus, sest oma sotsiaalmeediapostitustes on ta olnud viirustõrje tunnustatud meetmete pooldaja, ärgitades näiteks maske kandma. Kuid linnavalitsuse akende all levitati üleskutset viirust tõrjuda hoopis kloori joomisega! Linnapea oli täbaras seisus ka selle tõttu, et kuigi kohalikud omavalitsused teevad välireklaami avaldamise koha ja viisi üle järelevalvet, ei ole neil tegelikult õigust hinnata reklaami sisu. Reklaamiseadus on väga konkreetne ja ütleb, et vastutavad nii tellija, tootja kui ka avalikustaja. Aga keegi ei keela omavalitsusel võimalikust seadusrikkumisest teatada – antud juhul siis terviseametit.

Suklese päästis puntrast terviseamet, sest ilmselt just selle asutuse korraldusega võttis mitmesse Eesti linna MMSi reklaame paigaldanud firma need maha. Eile õhtuks oli Haapsalu bussipeatustes reklaame haldav ettevõte Siris OÜ need asendanud reklaamiga „Kui juhid, siis juhi”. Siris OÜ juht Risto Vanatoa ütles, et tegemist oli tööveaga, plakateid üles riputades ei saanud ta aru, et seda saab seostada MMSiga, mille müüki on terviseamet korduvalt keelanud.

Tellija ja avalikustaja on professionaalsed reklaamituru osalised ning nende kohustus on jälgida, et reklaam vastab kõigile reklaamiseaduses ja muudes asjasse puutuvates seadustes olevatele tingimustele. Näiteks alkoholi-, tubaka- ja ravimitööstuse puhul jälgitakse seda eriti tähelepanelikult. Koroonavaba Eestit kuulutavas välireklaamis suunati inimesi kloori jooma. Kuigi reklaam seda sõnaliselt tegema ei kutsunud, lasub võrdlemisi suur vastutus siiski reklaamifirmal endal. Ja linnavalitsusel on mõtlemiskoht: kellele anda reklaamide paigaldamine tulevikus.