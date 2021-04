Jaak Joala on juba paar kuud Haapsalus olnud

Kahe kuu jooksul, mil käib vaidlus Viljandisse püstitatud Jaak Joala monumendi üle, on muusiku kuju oma sünnilinnas toimuvat hoopis Haapsalust jälginud.

Kui mullu detsembris avati Viljandis skulptor Mati Karmini kujundatud Jaak Joala monument, algas kohe ka vaidlus muusiku lese Maire Joala ja linnavalitsuse vahel. Hoogu kogusid ka arvukate linnaelanike ja kunstiekspertide vastakad kommentaarid.

Muusiku lesk nõudis, et Jaak Joala nime, näo ja käte kujutised tuleb eemaldada monumendilt hiljemalt 18. jaanuariks. Linnavalitsus tuli lese nõudmistele vastu ja 2. veebruaril kaeti monument kinni.

Samal ajal toimusid Haapsalus sündmused, mida esimese hooga ei saa kuidagi Joalaga seostada. Pole see muusik ju kordagi Haapsaluski käinud. Tõsi, 1972. aastal oli ta külas kolhoosis Haapsalu Kalur, kuid toonaseid aegu mäletavad inimesed teavad rääkida, et Joala astus mustast Volgast otsejoones kolhoosi klubi trepile ja lahkus pärast kontserti samamoodi, ilma jalga Haapsalu pinnale panemata.

Samal ajal, kui skulptor Karmin Viljandis oma Joalat üles sättis, arutleti Haapsalus selle üle, kuhu paigaldada reklaamvideoid edastav tabloo. Umbes siis, kui Joala monument Viljandis hõisetega avati, oli Haapsalus selge, et reklaamiekraan paigaldatakse Tallinna maantee ja Niine tänava ristmiku lähedale.

Viljandi volikogu esimees, Joala kuju püstitamise üks algatajatest Helir-Valdor Seeder ütles toona Vikerraadio saatele „Uudis+”, et monumendi korraldamise enda peale võtnud MTÜ on algusest peale koos Karminiga soovinud sellele teist kohta. Seeder jättis toona lisamata, et see teine koht on Joala kujule juba leitud.

Haapsalu reklaamitulp saadi üles 2. veebruaril, samal päeval, kui üleriigiline meedia teatas, et Viljandi linn pani Joala kuju kasti.

Selleks ajaks oli Viljandi linnapea Madis Timpson (Reformierakond) oma kunagise parteikaaslase, Haapsalu linnapea Urmas Suklesega käed löönud, et Haapsalu saab Joala endale. Seda kokkulepet ei suutnud väärata ka ausamba püstitamise algatanud MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimehe, Viljandi linnavolikogu liikme Harri Juhani Aaltoneni (Isamaa) vastuseis.

Seda, et Joala monument on Haapsalus, kuhu muusik kunagi ei sattunudki, linnapea Sukles veidraks ei pea. „Mitu korda käis Zappa [USA muusik Frank Zappa] Vilniuses?” küsis Sukles. „Mitte kordagi, aga just seal avati talle maailmas esimene monument!”

Asjade arenguga on rahul ka Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond). Tõsi, kahe linna vahelisele kokkuleppele ähvardas kriipsu peale tõmmata Jüri Ratase teise valitsuse kukkumine, kus Karilaid ja Viljandi volikogu esimees Seeder (Isamaa) toona koalitsioonipingist eri leeridesse kukkusid. Suur poliitika lepet õnneks siiski ei nurjanud.

Ei Sukles ega ka Timpson kinnitanud ega lükanud ümber, et Joala juba samal 2. veebruari ööl Haapsallu toodi. Reklaamiekraani korpus oli selleks ajaks juba monumendi mahutamiseks suuremaks projekteeritud ja püstitatudki.

Karilaid mainis, et talle kuju praegune asukoht nii väga ei meeldigi. Tema näinuks seda pigem Rootsiturul, praeguse skulptuuri „Poiss kalaga” asemel. „Aga võibolla saame sinna hoopis Sirgu [Artur Johannes Sirk, Eesti Vabadussõjalaste Liidu üks juhte] üles panna,” ütles Karilaid.

Viieks aastaks reklaamitulba kasutamisõguse saanud Megameedia Grupil on tulnud Joala lisandumisega uusi mõtteid ellu viia. Kuju jääb kasti (ilmselt ei lammutata ka Viljandis asuvat kasti – see on ju linna üks turistilõkse), see on ilmselt selge, aga kuidagi võiks muusikust ka laiemalt märku anda. Seda on kaude juba tehtudki, sest kui reklaamitabloo hakkas 3. märtsil videoid näitama, jooksis seal esialgu lisaks Postimehe ja Holm panga reklaamidele ka videoklipp eurolauljast Uku Suvistest.

Suviste saatis oma kõige esimese loo tol ajal „Eurolaulu” nime kandvale konkursile 2005. aastal. „Mäletan, et tegin seda väga pikka aega ning suhtlesin tol ajal Jaak Joalaga, kes andis mulle palju nõu loo arranžeerimise ja produtseerimise ajal,” meenutas eurolaulik.

Suures pildis Joalat leedekraanil otseselt ei näe, kuid Megameedia Grupi juhataja Eldur Vaas oli nõus edasistest Joala-kavadest põgusalt rääkima.

„25 kaadri efekt,” ütles Vaas napilt. Lahtiseletatult tähendab see, et kui tavaliselt on videos sekundi jooksul 24 kaadrit, siis nüüd on sinna lisatud veel üks, antud juhul siis Joala kujutisega kaader. Videot vaadates seda kohe ei taju, muusiku olemasolu tuleb silme ette alles hiljem, näiteks uinudes. „Aga reklaamiefekt on saavutatud,” muheles Vaas.

Teiseks multimeediauuenduseks on see, et kuigi tänavamüra tõttu monument – erinevalt Viljandis olnust – muusikat ei mängi, saab õigel kohal seisja ka Joala muusikast aimu. Kuigi autoriõiguste tõttu ei tohi Megameedia Grupp Joala originaalloomingut esitada, on leitud tehniline lahendus muusika edastamiseks. Suunakõlari kitsas helivoog on suunatud tabloo tagaküljelt Niine 27 maja ja bussipeatuse vahele. Kes leiab õige koha üles, saab seal kuulata Tom Jonesi esitatud laulu „Delilah”, mida Joala laulis 1970. aastate algul eesti keeles „Dilaila” nime all.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ütles, et Megameedia Grupp on sõlminud linnaga viieaastase lepingu ja reklaamitulbaaluse maa kasutamise eest küsib linn renti 250 eurot kuus. Mis Joalast viie aasta pärast saab, sellele on Parbuse sõnul veel vara mõelda.

