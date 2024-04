Lossiplatsile tuleb Suklese kuju

Haapsalu volikogu otsustas reedesel istungil suurendada Haapsalu linnavalitsuse hoone maksumust, sest plaanis on Lossiplatsile püstitada Haapsalu linnapea Urmas Suklese kuju.

Kuju on plaanis valada pronksist ja see tuleb 1,5 korda elusuurusest suurem. Plaan on kuju panna keset Lossiplatsi nii, et jõulude ajal jääb see täpselt linna jõulupuu kõrvale.

„Mingi märgi pean ju endast maha jätma,” ütles Sukles. Nii tegigi ta volikogule ettepaneku linnavalitsuse uue hoone rajamisega samal ajal püstitada maja juurde enda kuju. Kuju maksumus veel teada pole, sest hange on alles koostamisel. „Jätame tänavu ära Lihula maantee ja Pääsupesa lasteaia köögi remondi, võtame veidi laenu ja summa on koos,” ütles Sukles.

Volikogus olid ideele vastu vaid EKRE saadik Ille Palusalu ja Reformierakonna saadik Lauri Luik. „Sellist rahakasutust on linlastele keeruline seletada,” ütles Luik.

„Miks me peame panema püsti linnapea kuju, kui samal ajal lasteaiad ja noortekeskus lagunevad?” küsis Palusalu.

Linnavalitsuse uus hoone peaks valmis saama 2026. aastal. „Siis mul on alati silm peal, et majas tööd tehakse,” ütles Sukles. „Ja saan nõu pidada teise legendaarse Haapsalu linnapea Hans Alveriga… kui ainult neid puid ees poleks.” Linnapea Alveri kuju asub Haapsalu raekoja ees.