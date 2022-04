Posti tänava remonti lõpuni ei viida

Täna otsustas Haapsalu linnavalitus, et Posti tänavat edasi ei remondita, sest ehitushindade kallinemise tõttu küsib ehitaja senisest hankehinnast kolm korda suuremat summat.

Algselt maksis Posti tänava remont linnale 3,6 miljonit eurot. Nüüd ütleb teed ehitav YIT Eesti, et kui linn remondi eest 10 miljonit ei maksa, siis nemad ehitust lõpuni ei vii. „Materjali hinnad on aastaga nii palju tõusnud, et hankehinda tõstmata võime pankroti välja kuulutada,” tõdes Posti tänava objektijuht Riho Tahker.

Haapsalu linnajuhid aga ehitajate nõudmist kommenteerida ei soovinud, vaid ütlesid, et nende meelest on tänav praegugi juba nii valmis, et selle võib lõplikult avada. „Nii on ilus küll,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. „Inimesed on praeguse tänavaga harjunud ka. Me ei taha Haapsalu elanikke ja külalisi tänava uue välimusega šokeerida.”

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on kõik oluline teel juba tehtud, sest suvel mahavõetud puude asemele on juba möödunud aasta novembris uued istutatud. Need puud on juba kasvama hakanud ja võrreldes istutamisajaga mitu meetrit pikemad. „Edasine teeremont ainult häiriks neid,” ütles Sukles.

Tahker lubas, et paari päeva jooksul tõstavad ehitajad Posti tänavale pandud aiad eest.