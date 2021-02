Halo ennustab ilmamuutust

Teisipäeval oli mitmel pool näha multihalo. „Esindatud on nii 22kraadine haloring kui ka märksa haruldasem 46kraadine haloring,” kirjeldas sünoptik Kairo Kiitsak.

„Kahel pool päikest paiknevad ka päikesesapid, eesti keeles kutsutakse neid päikesekoerteks või ebapäikesteks. Lisaks on selles multihalos esindatud veel ülemine puutujakaar, seniidikaar, Parry kaar, horisondiringi fragmendid jne,” kirjeldas Kiitsak avanenud vaatepilti. „Kuna ilm on külm, siis on õhus palju jääkristalle, millelt valgus saab peegelduda. Oluline on ka kiudkihtpilvede olemasolu. Uhke vaatepilt igatahes!”

Halo tekib tänu taevas olevatele kiudkihtpilvedele, mis koosnevad jääkristallidest. „Valgus murdub ja peegeldub nendes ning tulemuseks on haloring. Halo viitab sellele, et kusagil läheduses asub soe front või oklusioonifront ja lähiajal hakkab ilm suure tõenäosusega muutuma,” ütles Kiitsak.

Ööl vastu kolmapäeva oli Läänemaal alla 20 külmakraadi. Järgmise nädala alguseks ongi õhutemperatuur Haapsalus tõusmas nulli lähedale, tunduvalt soojem on ilm juba täna.