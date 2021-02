Lääneranna vald jätab koroonaviiruse leviku tõttu ära avalikud üritused

Lääneranna vallavalitsus otsustas, et koroonaviiruse laialdse leviku tõttu Lihulas jäävad vähemalt kuni 23. veebruarini ära kõik avalikud üritused, seda nii sees kui ka õues.

„Meie näitajad on nii kõrged ja iga päev tuleb juurde. Ka väikesed lapsed nakatuvad,” põhjendas otsust Lääneranna vallavalitsuse liige ja Lihula kultuurikeskuse direktor Tiina Lobja.

Lihula kultuurimaja kodulehel on juba info, et paljud üritused tühistatud või edasi lükatud. Lobja ütles, et

Lobja sõnul jääb ära ka vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine – pole ei kontserti ega vallavanema vastuvõttu, samuti ei plaanita Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures suuremat kogunemist. „Eks vallavalitsus ja kaitseliit pärja viivad, aga muud plaanis pole,” ütles Lobja.

Kõige kurvem on Lobja sõnul see, et vabariigi aastapäeva paiku jäävad üle andmata ka valla teenetemärgid. Ta lisas, et üks variant võib-olla, et teenetemärgid antakse üle augustis, mil Lihula tähistab traditsiooniliselt oma esmamainimise aastapäeva. „Piinlik oleks ju praegu minna, mask ees, lihtsalt uske taha ja anda medal üle,” ütles Lobja.