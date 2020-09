Läänemaal alustab kooliaastat 2400 last

Septembris istuvad Läänemaa 15 kooli 2400 õpilast pärast kuue kuu pikkust katkestust taas koolipingis, sest kolm kuud koduõpet ja suvevaheaeg on möödas.

„Juba see on sensatsiooniline, et kõik tulevad 1. septembril kooli,” ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi juhiabi Katrin Seppel vastuseks küsimusele, mis neil koolis uut on. „Uus on see, et me ei olegi distantsõppel,” ütles ka Oru kooli direktor Andres Kampmann.

Oru kool alustas kooliaastat tegelikult juba eile – eelmise kooliaasta lõpetamisega. Kampmann jagas kätte 105 kiituskirja neljadele-viitele õppinutele ja 89 tänukirja muude silmapaistvate tulemuste eest. Kevadel eriolukorras ta seda teha ei saanud. „Nüüd olid meil sportlik-lõbusad mängud ja direktori vastuvõtt,” ütles Kampmann.

