Nõva kool palkab uued õpetajad

Reedel lõppenud õpetajate konkursi tulemusi peab Nõva kooli direktor Peeter Kallas esimese hooga õnnestunuks, suve jooksul tegeles kool veel mitme ministeeriumi ette heidetud puuduse kõrvaldamisega.

„Otsisime inimesi, kellel oleks nõutav haridus. Neid pole lihtne leida, aga minu hinnangul on konkurss õnnestunud, valikuvõimalusi on,” sõnas kooli direktor Peeter Kallas. Täpsemalt saab tema sõnul tulemustest rääkida alles siis, kui komisjon on jõudnud kandidaatide esitatud dokumendid üle vaadata.

Nõva kooli uute õpetajate leidmise teeb pingeliseks asjaolu, et 1. september on vaid paari nädala kaugusel, täita on aga vaja 13 aineõpetaja ja ühe lasteaiaõpetaja ametikohad. Võimaluse, et õpetajaid kooli alguseks ametikohtadele ei leia, jättis Kallas esialgu kõrvale. „Inimestel, kes kandideerisid, on suur soov siia tulla,” rõhutas ta. Kui peaks juhtuma, et mõni õpetaja jääb kooli alguseks siiski leidmata, tuleb tema sõnul teiste Lääne-Nigula valla koolidega seljad kokku panna ja ajutine lahendus leida. Kallas nentis, et sellega ta praegu ei arvesta, vaid töötab ametikohtade täitmise nimel.

Konkurssi pikendati

Nõva kool jäi korraga nii paljudest õpetajatest ilma seetõttu, et üle 60 protsendi sealsetest õpetajatest ei vastanud kvalifikatsioonile. Sellele juhtisid oma ettekirjutustes tähelepanu haridusministeeriumi ametnikud. Seniste õpetajatega tuli lõpetada tähtajatud töölepingud ja korraldada ametikohtade täitmiseks avalik konkurss. Esialgu pidi konkurss lõppema 7. augustil, ent seda pikendati reedeni. „Esimeses ringis päris seda eesmärki ei saavutanud, mida tahtsime,” märkis Kallas.

Kool otsib küll kokku 14 õpetajat, ent neist täistööajaga ametikohti on vaid üks – lasteaiaõpetaja.

