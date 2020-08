Galerii: Noarootsi mitmevõistluse võitsid Thor Härm, Daarja Haramaa ja Egert Indres

Pürksis toimus laupäeval järjekordne Noarootsi mitmevõistlus, vahendas Pürksi kultuurimaja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Ülle Schönberg.

“Noarootsis on mitmevõistlust korraldatud juba aastast 2006 ja siiras rõõm on tõdeda, et see traditsioon on olnud jätkusuutlik,” kirjutas Schönberg oma sotsiaalmeediapostituses. “Kuum augustipäev tõi staadionile vanu tuttavaid ja ka kaugemalt tulijaid.”

“Oli igati vahva ja sportlik võistluspäev!” nentis Schömberg. “Suured tänud kõigile, kes kaasa lõid, kohtunikele ja abilistele! Suured tänud ka spordiliidule Läänela toetuse eest!”

Mitmevõistluse tulemused:

Juuniorid

Thor Härm 3329 punkti Robin Merisalu 3065 punkti Sander Mattias Viirlaid 2546 punkti

Naised

Daarja Haramaa 2203 punkti Karet Kõverjalg 2174 punkti Triin Heimann 1889 punkti

Mehed

Egert Indres (Lihulast) 3676 punkti Kristofer Härm 3102 punkti Silver Schönberg 3093 punkti

Fotod: Ülle Schönberg