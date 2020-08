Volikogu otsustas anda pakiautomaatide raha spordihoonele

Lääneranna volikogu otsustas oma neljapäevasel istungil pakiautomaatide soetamiseks plaanitud 70 000 eurot anda Lihula gümnaasiumi spordihoonele.

„Lihula gümnaasiumi spordihoone renoveerimisel on ilmnenud lisa- ja muudatustööde vajadus,” nentis volikogu esimees Arno Peksar.

„Seal on kolmes pundis töid,” selgitas Peksar. „Olmeploki laepaneelid osutusid nõrgemaks, kui esialgses projektis kirjas oli, seega tuleb need eraldi toestada. Teine on see, et kui läbi viia eri treeninguid, siis kajab saalis vastu – on vaja paigaldada helisummutusplaate. Ja kolmas töö on see, et kui esialgu plaaniti spordivarustus, näiteks rööbaspuud, lohistatavatena, siis nüüd paigaldatakse spordiriistade tarvis põrandasse tüüblid ja siinid.”

Lääneranna vald sai riigilt koroonaviiruse eriolukorra tõttu erakorralist investeerimistoetust 400 000 eurot.

