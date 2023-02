Lapsed mängisid Lihulas tilkuva katuse kiuste saalijalgpalli

Reedel mängisid Lihula spordihoones Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Pärnu jalgpalliklubi Vaprus Paikuse osakonna lapsed jalgpalli. Õnneks tol päeval ei sadanud ning seega ei tilkunud ka katus läbi ning kui põrand oli kuivatatud, saadi mängudega pihta hakata.

Lihulas said reedel kokku 2014. aastal sündinud Lõuna-Läänemaa JK lapsed ja JK Vaprus Paikuse osakonna 2012. aastal sündinud tüdrukud.

Mõlema klubi fänniarmee oli nagu alati taas kohal – lapsevanemad, sõbrad, kooliõed-vennad, trennikaaslased. Lihula gümnaasiumi spordihoones loodi tõelise jalkamängu õhkond. Mõlema tiimi lapsed olid väga tublid ja kaks võistkonda mängisid 1,5 tundi vahetuste virr-varris vägeva mängu.

Lõuna-Läänemaa JK premeeris kõik jalgpallureid spetsiaalselt medalivabrikus teha lastud medalitega. Lisaks oli lapsevanem Epp Elias valmistanud noortele jalgpalluritele maiustevaagnad. Paikuse lapsed tõid külakostiks suure-suure kommipaki. Autasustasime, lapsed lõid patsi, kallistasid, maiustasid ja tehti ühispilte.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Pärnu JK Vaprus on väga tihedat ja meeldivat koostööd nautinud ligi 20 aastat. Selle aja jooksul on tillukesest maaklubist linnaklubissse siirdunud üle 20 jalgpalluri. Maksimaalse tipu, ehk mängimise esindusvõistkondades on saavutanud koguni viis noort lõunaläänlast.

Meeste ja naiste meistriliigas kaasategemine on iga noore Eesti jalgpalluri unistus. Kui meie väikestest küladest nagu Tuudi, Kirbla, Virtsu, Vatla, Kõmsi ja Lihula sirguvad Eesti tasemel pallimängijad, kelledest enamus jõudnud ka riigi eri vanuseklassi noorte- ja ka meestekoondistesse, siis see näitab kindlasti väikekohtade tähtsust. Lapse arenemisel on turvaline ja väikene kodukant ülioluline.

Kaks klubi teevad ja arendavad koostööd igal aastal. Lastele, noortele ja ka meie lastevanematele pakub Pärnu JK Vaprus igakülgset abi ja koos tehakse imelisi asju. Nüüd, kui JK Vapruse kogukonnajuhiks sai meie enda kasvandik ja 69 mängu Premium liigas Vapruse eest mänginud Rocco Mõtt, tormab ühine rakett ülehelikiirusel! Selle aasta esimene ühisüritus toimub kahel klubil juba 5. märtsil.

Kõik algab aga rohujuuretasandilt. Ja selleks on muidugi kahe klubi väikeste laste vahel toimuvad sõpruskohtumised ja turniirid. Just sellised väikesed, rahulikud ja toredad sõprusmängud on pingevabaks laste arenemise tähtsaks etapiks. Nii oleme alati toimetanud.

See kõik oleks aga reedel ära jäänud sest Lihula spordihoone katus tilgub ikka veel, vaatamata sellele avalikult tähelepanu juhtimisele (vt Lääne Elu 9. november 2021, “Lihula uus spordihoone lekib”). Kõik treeningud sel nädalal ja palju kordi veel viimaste kuude jooksul toimusid ümber lappide ja ämbri. Ka sõpruskohtumise päeval toimunud kaks jalgpallitrenni toimusid sellistes tingimustes. Vahepeal löödi vett täis ämber põrandale lümber, siis kuivatasime jälle põranda ära ja laste mäng läks edasi. Olin juba kõnet Paikuse treenerile tegemas, kui üks laps trennituhinas kontrollis…, et enam ei tilgu. Kuivatasime põranda, panime märjad kaltsud kuivama ja jäime lihtsalt ootama, mida loodus meile pakub. Võtsime riski, sest lapsed niiväga ootasid sõprusmängu.

Väga paljusid võistlusi spordihoones korraldades ei mõtle enam ammu, kuidas selle korraldamine välja kukub. Oluline on see, et me saaksime seda teha kuiva jalaga ja lasped jääksid terveks. Uskumatu!!.

Jaanuari lõpus käis Lihulas ligemale 300 noort üle Eesti saalijalgpalliturniiridel. Mure pärast ei saanud magada kaks ööd, sest ilmad olid sellised, kus võis tulla ka vihma. Pärnumaa 1.-3.klasside meistrivõistlustel mängis Lihulas kaheksa kooli. Mis oleks juhtunud, kui külla sõitnud koole oleks tervitanud ämbrid? Nüüd on tulemas koolivaheaja kergejõustikuvõistlus ja 11. märtsil Lõuna-Läänemaa JK suur naistepäeva saaliturniir.

Eelmine vallavanem Ene Täht vastas probleemile tähelepanu juhtimisele, et jalgpallitreener ajab asju emotsioonide pinnal. Kas uus vallavanem Ingvar Saare aga üldse spordihoones käinud on?

Hetkel käib minu treeningutel Lihula spordihoones 90 last Lihula, Kõmsi, Virtsu, Metsküla ja Lõpe koolist ning Lihula lasteaiast. Kõik on väga tublid tüdrukud ja poisid. Mina tahan küll, et nad saaksid korralikes tingimustes sportida ja jääksid pärast seda ka terveks.