Lõuna-Läänemaa JK noppis naistepäeva saalijalgpalliturniirilt teise koha

Laupäeval peeti Lihula spordihoones 12. korda saaliturniiri, kus mängijatena astusid üles nii endised Eesti kõrgliiga jalgpallurid kui ka liigakogemustega naismängijad.

Turniiri peakorraldajad olid klubi naismängijad ise. Ka need, kes ise esimesel naistepäeva saaliturniiril koolitüdrukutena mängisid. Just see on eriline fakt, mis näitab traditsioonide sügavat jätkumist.

Aja jooksul on Lihulat sellel turniiril külastanud paljud klubid. Tallinna FC Flora, Tallinna JK Kalev, Tallinna FC Levadia, FC Kuressaare – need on vaid mõned näited.

Vahepeal pole klubi turniiri saanud aga korraldada, põhjusteks koroonapaus või uue spordihoone ehitus. Nüüd kutsus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi uude Lihula spordihoonesse viis naiskonda.

Laupäeval astusid võistlustulle Lõuna-Läänemaa JK, Vändra JK Vaprus, Kadrina Kadrak United, Pärnu JK Vaprus ja Nõmme United. Kõik klubid mängisid teineteisega läbi ja nii said kõik naiskonnad neli väga head mängu.

