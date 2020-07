Holm Bank: pangalitsentsi omandamine pani aluse pikemaajalisele kasvule

Eesti kapitalil põhineva Holm Bank AS-i juhatuse esimehe Rauno Klettenbergi sõnul aitas 2019. aasta aprillis omandatud pangalitsents ettevõtte tegevust märkimisväärselt laiendada. Panga koguvarad kasvasid aastaga 71% 56 miljoni euro tasemele ning äritegevusest saadud konsolideeritud tulud suurenesid 27% 10,1 miljoni euro tasemele.

Klettenbergi sõnul võimaldas pangalitsentsi omandamine laiendada panga teenuste portfelli ning pakkuda klientidele nende vajadusi arvestavaid uusi teenuseid.

„Alustasime hoiuste kaasamist nii koduturul kui ka kahes välisriigis – Raisini platvormi kaudu Austrias ja Saksamaal. Arvestades meie panga suurust on Holmi hoiuste baas täna igati korralik ning loob üha paremaid tingimusi jätkuvaks kasvuks eesseisvatel aastatel,“ selgitas Holmi juht.

Rauno Klettenberg lisas, et varade ja tulu märkimisväärne kasv on pangale oluline saavutus, eriti arvestades seda, et seoses pangalitsentsi saamisega olid möödunud aastal ka ühekordsed kulud kõrged, seda nii juriidilise nõustamise, uute IT-süsteemide loomise, meeskonna laiendamise, mahukamate turunduskampaaniate, jmt tõttu. Tema sõnul võib suurematest investeeringutest esile tuua ka Läti tütarettevõtte SIA Best Lizings soetamise.

„Mullused investeeringud olid kahtlemata alles algus, sest meie uue brändi turule toomine ja tutvustamine Eestis ja muudel turgudel nõuab jätkuvaid läbimõeldud tegevusi. Tänavune ainulaadne aasta on mõjutanud ka Holmi tegevust. Usun, et järjepidev investeerimine arendustesse aitab meil vaatamata väljakutsuvatele oludele majanduses ka tänavuse aasta positiivsete tulemustega lõpetada,“ tõdes Klettenberg. „Meil on lojaalsed kliendid, kelle jaoks oleme alati olemas, hoolime neist ja otsime lahendusi ning kes omakorda leiavad meie tooteportfellist endale järjest enam sobivaid tooteid“.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, mille eelkäijaks oli 1995. aastal asutatud Koduliising OÜ kaubamärgiga Liisi. Holm pakub eraisikutele suunatud laenusid, järelmaksu ning krediitkaarte, aga ka ärilaene ning tähtajalisi hoiuseid.