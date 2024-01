Holm tõi turule tasudeta krediitkaardi

Kodumaisel kapitalil põhinev Holm töötas esimese Eesti pangana välja krediitkaardi, millel puudub nii lepingutasu, kuutasu kui ka intress. 100-eurose limiidiga Krediitkaart 100 on panga juhi sõnul turvaline valik finantskäitumist harjutavatele noortele või inimestele, kes vajavad kindlateks ostudeks riskivaba krediitkaarti.

„Töötasime välja kuumaksu-, intressi- ja lepingutasuvaba krediitkaardi, millel on 100-eurone limiit igakuiseks kasutamiseks. Kasutatud summa tuleb tagasi maksta järgmise kuu 10. kuupäevaks, misjärel avaneb uus 100-eurone limiit. Selline äärmiselt lihtne toode on sobilik inimesele, kes vajab kindlateks regulaarseteks ostudeks või teenuste eest tasumiseks oma igapäevase pangakaardi kõrvale krediitkaarti, mis ei too kaasa täiendavaid tasusid,“ sõnas Holmi tegevjuht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on Krediitkaart 100 sobilik lahendus ka klientidele, kes ei soovi siduda oma pangakontot erinevate tellimuskeskkondadega või tahavad hoida populaarsete mobiilirakenduste kaudu tehtavaid oste rangetes piirides.

„Näeme ühe võimaliku kliendigrupina 18+ noori, kelle jaoks võiks tegu olla nende esimese krediitkaardiga. 100-eurone limiit on piisav, et teha automaatsed kuumaksed Spotify, Netflixi ja muude voogedastuskanalite eest, eraldada kindel eelarve toidukulleri, taksoteenuse või tõukside kasutamiseks, teha väiksemaid oste veebipoodidest või katta väiksemaid ootamatuid kulusid. See aitab kujundada vastutustundlikku finantskäitumist ning maandab riski, et inimesel tekib oma võimaluste ülehindamise tõttu panga ees võlg,“ lisas Kalvet.

Krediitkaart 100 on võimalik kasutada nii plastik- kui virtuaalkaardina ja nagu tavalisele krediitkaardile, rakendub ka sellele tasuta ostukindlustus.

Holm pank on viimaste kuude jooksul laiendanud märkimisväärselt oma teenuspakkumist. Suvel tõi Holm turule nii eraisikutele mõeldud liisingu kui ka refinantseerimislaenu lahenduse, aasta lõpul aga lansseeris Eesti turul unikaalse Liisi Pluss järelmaksulahenduse, kus taotlust ei pea esitama enam kaupluses avaldust täites, vaid piisab nutitelefoniga tootest ja hinnasildist foto tegemisest ja selle laadimisest panga iseteeninduskeskkonda.

„Oleme Haapsalu juurtega Eesti oma pank ja see on meie suur tugevus. Saame reageerida kiirelt klientidelt laekuvatele signaalidele ning katsetada paindlikult erinevaid lahendusi, mis pakuvad kliendile midagi unikaalset võrreldes seni turul saadaval olevate võimalustega. See ärifilosoofia on meie ärile viimastel aastatel hästi hoogu andnud ning viinud ärimahtude kiirele kasvule“ sõnas pangajuht.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ning omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.